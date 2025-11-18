Confirman proceso judicial para exreceptor de tribunales de justicia

Tegucigalpa, Honduras.- La Corte de Apelaciones con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción ratificó el auto de formal procesamiento y la prisión preventiva para el exreceptor de tribunales Lenard Francisco Matamoros García.
La defensa legal del exservidor del Poder Judicial interpuso varios recursos de apelación para que se extinguieran los cargos penales en contra de Lenard Matamoros y por ende para que se pusiera en absoluta libertad, pero la Corte de Apelaciones declaró sin lugar, por unanimidad de votos.
El Ministerio Público le imputan a Matamoros García, dos delitos de cohecho impropio por actos ilícitos, un delito de lavado de activos y uno más por juegos no autorizados.
El requerimiento fiscal data que, siendo receptor del Juzgado en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, en la capital, filtraba información de casos que se tramitaban en esa judicatura en la que él se desempeñaba a cambio de pagos con dinero en efectivo.
Agrega que como consecuencia de sus actividades y con el fin de disfrazar las ganancias de los delitos cometidos, y mover sus ganancias financieras, entre el 21 de diciembre de 2018 y el 28 de diciembre de 2021, el encausado llegó a percibir en sus cuentas bancarias ingresos por un monto mayor a los cinco millones de lempiras.