Organizaciones internacionales denuncian “profunda alarma” por amenazas y hostigamiento a periodistas en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Más de una treintena de organizaciones internacionales, regionales y nacionales defensoras de la libertad de expresión y derechos humanos expresaron este miércoles su “grave preocupación” ante el clima de hostigamiento, estigmatización y amenazas que enfrentan periodistas y medios de comunicación en Honduras, a pocas semanas de las elecciones generales del 30 de noviembre. El pronunciamiento, encabezado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y firmado por entidades como Reporteros Sin Fronteras (RSF), el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), Artículo 19, IFEX-LAC, PEN Internacional, Free Press Unlimited y asociaciones de prensa de varios países de América Latina, advierte que el país atraviesa un entorno “hostil e incompatible con los estándares internacionales de libertad de prensa”.

Las organizaciones señalan que en las últimas semanas el alto mando las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, han lanzado acusaciones públicas contra medios y periodistas, calificando algunas coberturas como “campañas mediáticas disfrazadas”, además de insinuar la existencia de un supuesto “entramado” con estructuras del crimen organizado en el contexto electoral. Este discurso, afirma el comunicado, constituye un acto de estigmatización que busca desacreditar el ejercicio periodístico. Los firmantes recuerdan que el Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad, independencia y libre ejercicio de la prensa, especialmente durante un proceso electoral, y advierten sobre un patrón de intimidación institucional que incluye acoso judicial, vigilancia digital y presiones administrativas.

Señalamientos a las Fuerzas Armadas

El comunicado de las organizaciones internacional rechaza de forma directa las declaraciones del general Roosevelt Hernández y cualquier intento de criminalización o descrédito hacia medios independientes. También recuerda que las Fuerzas Armadas están sujetas al poder civil y deben abstenerse de manifestaciones políticas, señalando además que el Consejo Nacional Electoral (CNE) ya había instruido previamente al alto mando militar a no pronunciarse sobre asuntos electorales.

Acoso constante a medios hondureños

El documento recoge antecedentes ocurridos durante el año, como la intención de emprender acciones judiciales contra al menos 12 medios para obligarlos a revelar fuentes, y publicaciones oficiales en las que periodistas fueron señalados como “sicarios de la verdad”. En las últimas semanas, el jefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández, arremetió contra el presidente ejecutivo del Grupo OPSA y expresidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Jorge Canahuati Larach. Sin ninguna prueba, el militar señaló de una campaña mediática las coberturas periodísticas de EL HERALDO y LA PRENSA y la vinculó con negocios inexistentes entre el Grupo OPSA y las empresas del Instituto de Previsión Militar, además de agregar que “la campaña no es un hecho aislado, sino parte de un entramado donde actores públicos y privados se confunden con estructuras de crimen organizado”.

También, el comunicado de la SIP, destaca denuncias del medio digital Criterio.hn, que asegura haber enfrentado intervención de cuentas, hostigamiento judicial y descalificación pública de su labor investigativa. Las organizaciones advierten que estos hechos no son aislados y ocurren en un contexto de creciente tensión electoral, donde quienes cubren corrupción, crimen organizado o procesos políticos enfrentan mayores riesgos.

SIP insta al Estado a garantizar la libertad de prensa