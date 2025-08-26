Rixi Moncada reconoce que usa medios del Estado para su campaña política

La exministra de Finanzas y Defensa respondió luego que el abogado Leonel Núñez interpusiera un escrito ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) denunciando el uso de Canal 8 para transmitir las actividades de Moncada en su campaña.

Tegucigalpa, Honduras.- Rixi Moncada , candidata presidencial de Libertad y Refundación (Libre) , reconoció que medios del Estado están participando en su campaña electoral y lo justificó.

La exfuncionaria aseguró que la denuncia ante el CNE busca “distraer la atención por el derecho a la comunicación, frente al derecho que tiene una candidata que está participando pacífica y democráticamente”.

En tanto, fustigó que “mientras los 90 medios del sector privado, a los que el Estado les concesiona la frecuencia, nos atacan mañana, tarde y noche; les preocupa que nuestro posicionamiento se dé a conocer por el canal oficial”.

Sobre la utilización de Canal 8, puntualizó que “ese canal oficial, en una democracia abierta y respetuosa debe tener la capacidad de cubrir los eventos de todo el territorio nacional”.

Finalmente, Rixi Moncada dijo que es atacada porque “no nos pueden comprar y saben que no estamos de rodillas, estamos de pie al lado del pueblo en resistencia. Los ataques en contra responden a que no vamos a bajar la cabeza jamás”.

Sobre su denuncia ante el CNE, el abogado Leonel Núñez sostuvo que "el día jueves -21 de agosto- presenté un lote de medios de prueba, el día lunes 25 de agosto presenté un segundo lote porque este segundo lote, es increíble que a pesar de la denuncia que ha sido prácticamente de conocimiento público el oficialismo sigue transmitiendo en vivo".

Continuó: "Este fin de semana se transmitió varios conversatorios con spot de la candidata Rixi Ramona Moncada en vivo, o sea no les importa realmente saber que están infringiendo la Ley Electoral ellos continúan cometiendo está prohibición".

El jurista señaló que la situación no se limita al Canal 8, sino que abarca otros medios estatales, como el Canal de las Fuerzas Armadas, la Radio Nacional de Honduras y el Canal 20 del Congreso Nacional.