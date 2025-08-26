CNE debe adjudicar el TREP a más tardar el 30 de agosto

Tegucigalpa, Honduras.- El Consejo Nacional Electoral (CNE) deberá realizar esta semana la adjudicación del mecanismo de auditoría y el sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (TREP).

Las fechas ampliadas por el Congreso Nacional establecen como límite para la adjudicación de la auditoría el martes 26 de agosto, mientras que para el TREP el plazo vence el sábado 30 de agosto.

Sobre el proceso de auditoría, la consejera presidenta del CNE, Cossette López, explicó que “se podría conocer hoy al final del día -empresa encargada de la auditoría, estamos revisando el informe de evaluación”.

Cabe recordar que el pasado 16 de julio únicamente la empresa multinacional CGTS CORP, con más de 15 años de experiencia en servicios de software y tecnología para procesos electorales, identidad digital, software factory y servicios profesionales, presentó oferta para el manejo de la auditoría.