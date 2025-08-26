Cossette López sobre plazo para el TREP: "Vamos a sesionar, esperamos poderlo aprobar"

Tegucigalpa, Honduras.-. A pocos días de que venza el plazo para adjudicar el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), la consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, confirmó que los informes técnicos ya fueron entregados y que el pleno deberá resolver en las próximas horas.

“Tuvimos más de dos semanas, estamos ya a punto de emitirlo, ha sido incluso revisado por un consultor que tenemos, yo he hecho algunas introducciones de texto y estamos esperando que hagan los consejeros. Esa semana vamos a sesionar también, así que esperamos poderlo aprobar”, expresó la funcionaria.

López aseguró que se dará apertura a la observación nacional, para lo que el reglamento interno ya fija criterios objetivos de participación y que su voto será a favor de quienes cumplan con los requisitos. Asimismo, pidió a dirigentes políticos o miembros activos de partidos abstenerse de intentar participar como observadores porque la ley lo prohíbe.