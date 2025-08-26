Cossette López sobre plazo para el TREP: "Vamos a sesionar, esperamos poderlo aprobar"

Tegucigalpa, Honduras.-. A pocos días de que venza el plazo para adjudicar el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), la consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, confirmó que los informes técnicos ya fueron entregados y que el pleno deberá resolver en las próximas horas.
“Tuvimos más de dos semanas, estamos ya a punto de emitirlo, ha sido incluso revisado por un consultor que tenemos, yo he hecho algunas introducciones de texto y estamos esperando que hagan los consejeros. Esa semana vamos a sesionar también, así que esperamos poderlo aprobar”, expresó la funcionaria.
López aseguró que se dará apertura a la observación nacional, para lo que el reglamento interno ya fija criterios objetivos de participación y que su voto será a favor de quienes cumplan con los requisitos. Asimismo, pidió a dirigentes políticos o miembros activos de partidos abstenerse de intentar participar como observadores porque la ley lo prohíbe.
En cuanto al voto en el exterior, López explicó que aún hay retos pendientes, entre ellos la entrega del Documento Nacional de Identificación (DNI) en el extranjero y solicitudes de organizaciones que proponen un preregistro, temas que siguen en discusión dentro del pleno.
También anunció que en breve se activará el protocolo de protección contra la violencia hacia las mujeres en política, con el fin de establecer un sistema de denuncia y sanciones.
Sobre el inicio oficial de la propaganda electoral, previsto para el 1 de septiembre, llamó a los candidatos a “cumplir con la normativa, ser constructivos y presentar propuestas”, advirtiendo que la ley prohíbe el uso de medios estatales en campañas políticas, en referencia a cuestionamientos sobre la utilización de Canal 8.
“El artículo de la ley está ahí y los hechos también están a la vista de todos”, puntualizó López.