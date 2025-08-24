Cuatro organismos internacionales observarán elecciones generales

Tegucigalpa, Honduras.- El Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó, este fin de semana, por unanimidad, la participación de cuatro misiones internacionales de observación en las elecciones generales. La decisión fue comunicada por el consejero Marlon Ochoa, quien detalló que las invitaciones fueron extendidas a la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea (UE), la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore) y al Centro Carter de Estados Unidos, institución con amplia trayectoria en procesos electorales en Honduras y otros países. Ochoa explicó que la inclusión de estos organismos tiene como propósito garantizar transparencia y confianza en el proceso electoral, además de fortalecer la legitimidad de los comicios y asegurar la observación internacional de todos los procedimientos. En cuanto a la observación nacional, el consejero indicó que el pleno mantiene un proceso de diálogo para lograr un consenso que permita la participación de organizaciones locales de manera imparcial.

"Debemos agotar el diálogo y aprobar por unanimidad a las organizaciones nacionales, para que el tema de la observación no se convierta en un terreno de batalla política", subrayó Ochoa, quien además cuestionó que algunas plataformas de la sociedad civil han mostrado vínculos con partidos políticos, comprometiendo su neutralidad. Durante la sesión también se abordaron otros asuntos electorales. Ochoa confirmó la aplicación de multas a imprentas por retrasos en la entrega de libretas electorales, aunque señaló que algunas demoras fueron atribuibles al propio órgano electoral, por lo que se aplicaron compensaciones. En relación a la deuda pendiente con transportistas que participaron en la logística electoral, explicó que el pleno continúa revisando los expedientes para determinar los pasos a seguir y garantizar que la situación no afecte el desarrollo de la jornada.

¿Qué procesos continúan está semana?

Concluido el proceso de pruebas técnicas a las empresas que ofertaron por el control del sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (TREP), este martes el pleno de consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE) recibirá el informe de la comisión evaluadora. "Después lo que toca es que ellos se reúnan para que discutan como comisión y puedan emitir su informe, el cual es el que se manda al pleno y también debe pasar por los dictámenes legales y por la opinión de preinversión del gasto", explicó la consejera presidenta del CNE, Cossette López. La titular del órgano electoral también informó que se aplicará la ley respecto a las prohibiciones que impiden el uso de medios estatales para promover la imagen política de determinados candidatos, luego de que el CNE diera curso a una denuncia presentada.