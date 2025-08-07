Firman acuerdo con la UE para el envío de una misión de observación para las elecciones

La ausencia de Marlon Ochoa, representante de Libertad y Refundación en el CNE, y la renuncia semanas atrás de la consejera Ana Paola Hall, del Partido Liberal, han empañado el proceso hacia las elecciones generales.Luego de semanas difíciles, finalmente el cronograma electoral se reactivó. El pasado 4 de agosto, el pleno del CNE aprobó por unanimidad un<a href="https://www.elheraldo.hn/honduras/elecciones-honduras-cne-nuevo-flujo-trep-cronograma-electoral-KF26892866"> nuevo flujo del Sistema de Transmisión de Resultados (TREP)</a>, lo que destrabó el principal atraso.El nuevo flujo eliminó la verificación humana de las actas con datos inconsistentes previa a su publicación, aunque el proceso fue reforzado con tres verificaciones a lo largo de la transmisión.