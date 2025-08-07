Firman acuerdo con la UE para el envío de una misión de observación para las elecciones

Cossette López, confirmó la firma del acuerdo con la Unión Europea para el envío de una misión de observación de cara a las Elecciones Generales del 30 de noviembre de 2025

    Cossette López informó que el acuerdo con la Unión Europea para el envío de una misión de observación ya fue firmado.

Tegucigalpa, Honduras.- La Unión Europea (UE) enviará una Misión de Observación Electoral para supervisar los comicios generales del próximo 30 de noviembre en Honduras, un proceso electoral que ha estado engañado por conflictos políticos y crisis en el órgano electoral.

Fue la misma presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, quien informó a través de su cuenta en X que el acuerdo con la Unión Europea ya fue suscrito.

“Se suscribió el Acuerdo Administrativo con la Misión de Observación de la Unión Europea para las Elecciones Generales 2025”, publicó López, y añadió que se trata de “un paso más hacia comicios participativos, transparentes y confiables”.

La ausencia de Marlon Ochoa, representante de Libertad y Refundación en el CNE, y la renuncia semanas atrás de la consejera Ana Paola Hall, del Partido Liberal, han empañado el proceso hacia las elecciones generales.

Luego de semanas difíciles, finalmente el cronograma electoral se reactivó. El pasado 4 de agosto, el pleno del CNE aprobó por unanimidad un nuevo flujo del Sistema de Transmisión de Resultados (TREP), lo que destrabó el principal atraso.

El nuevo flujo eliminó la verificación humana de las actas con datos inconsistentes previa a su publicación, aunque el proceso fue reforzado con tres verificaciones a lo largo de la transmisión.

Cualquier error que sea identificado se corregirá mediante resolución unánime del pleno en presencia de los observadores de los partidos y las misiones internacionales, informaron las autoridades.

Se autorizó la transmisión de todas las actas, pero no se sumarán aquellas que presenten inconsistencias.

Además, las correcciones realizadas por la Junta Receptora de Votos (JRV) quedarán registradas en el sistema, mostrando quién hizo la modificación, la hora, el centro de votación, los valores originales y los modificados.

