Cossette López se reúne con director de Transparencia Electoral en Latinoamérica

Tegucigalpa, Honduras.- La consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, sostuvo una reunión con el director ejecutivo de Transparencia Electoral en Latinoamérica, Leandro Querido, para reforzar mecanismos de cooperación que garantice el proceso de las Elecciones Generales del 30 de noviembre de 2025.

El encuentro entre funcionarios tuvo el propósito de reforzar mecanismos de cooperación que garanticen procesos electorales íntegros, transparentes y confiables en Honduras.

En la reunión, Querido informó que remitirán una solicitud al CNE para ser parte de las misiones de observadores en los comicios.