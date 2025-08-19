Cossette López se reúne con director de Transparencia Electoral en Latinoamérica

Tegucigalpa, Honduras.- La consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, sostuvo una reunión con el director ejecutivo de Transparencia Electoral en Latinoamérica, Leandro Querido, para reforzar mecanismos de cooperación que garantice el proceso de las Elecciones Generales del 30 de noviembre de 2025.
El encuentro entre funcionarios tuvo el propósito de reforzar mecanismos de cooperación que garanticen procesos electorales íntegros, transparentes y confiables en Honduras.
En la reunión, Querido informó que remitirán una solicitud al CNE para ser parte de las misiones de observadores en los comicios.
Además, se dialogó sobre experiencias internacionales en materia electoral, mecanismos de observación, y estrategias para incentivar la participación ciudadana, aspectos clave para fortalecer la confianza en el proceso electoral.
Tras el encuentro, López aseguró que mantiene un con la transparencia, la imparcialidad y la participación democrática para las elecciones de este 2025.
De igual forma, destacó la colaboración con organismos especializados representa un pilar esencial para consolidar la democracia hondureña.