Así fue el abrazo entre consejeros del CNE, tras diálogo con padre Leopoldo Serrano

Tras un clima de tensiones políticas, los consejeros dieron un paso más hacia la reconciliación con un abrazo simbólico entre consejeros y con el padre Leopoldo Serrano. Aquí las imágenes del momento.
El momento del abrazo entre consejeros del CNE en pleno diálogo mediado por el padre Leopoldo Serrano.
Un gesto de unidad marcó la reunión en la nueva sede del CNE, con el acompañamiento de Serrano.
Serrano inició una caminata la semana anterior desde Santa Bárbara hasta la capital para reunirse con líderes políticos en contienda.
La reunión de este lunes tenía un propósito que se cumplió, festejó el religioso, y es unir a los consejeros por el bien del proceso electoral,
La reunión se realizó en un ambiente de cordialidad y satisfacción por los resultados del encuentro, en el que los tres funcionarios electorales se pidieron perdón y lograron limar asperezas.
El padre Leopoldo también aprovechó el momento para dirigir unas palabras a todo el personal del CNE.
El sacerdote destacó una frase de Marlon Ochoa, quien mencionó que el ‘Padre, trajo paz y esa paz viene del Señor’".
Los consejeros del CNE demostraron que la reconciliación también puede empezar con un simple gesto.
Serrano también rezó porque el compromiso del CNE por unas elecciones limpias y transparentes prevalezca.
"Después del abrazo hubo mucha alegría, mucha jocosidad, muchas bromas y eso es producto de que se han perdonado", celebró el padre Leopoldo Serrano.