Así fue el abrazo entre consejeros del CNE, tras diálogo con padre Leopoldo Serrano

Un abrazo entre los consejeros Cossette López, Marlon Ochoa y Ana Paola Hall selló el gesto de unidad entre los responsables del CNE de cara a las elecciones del 30 de noviembre

  • 18 de agosto de 2025 a las 19:08
1 de 11

Tras un clima de tensiones políticas, los consejeros dieron un paso más hacia la reconciliación con un abrazo simbólico entre consejeros y con el padre Leopoldo Serrano. Aquí las imágenes del momento.

Fotos cortesía.
Así fue el abrazo entre consejeros del CNE, tras diálogo con padre Leopoldo Serrano
2 de 11

El momento del abrazo entre consejeros del CNE en pleno diálogo mediado por el padre Leopoldo Serrano.
Así fue el abrazo entre consejeros del CNE, tras diálogo con padre Leopoldo Serrano
3 de 11

Un gesto de unidad marcó la reunión en la nueva sede del CNE, con el acompañamiento de Serrano.

 Yeny Waleska Sarmiento Ramos
Así fue el abrazo entre consejeros del CNE, tras diálogo con padre Leopoldo Serrano
4 de 11

Serrano inició una caminata la semana anterior desde Santa Bárbara hasta la capital para reunirse con líderes políticos en contienda.

 Yeny Waleska Sarmiento Ramos
Así fue el abrazo entre consejeros del CNE, tras diálogo con padre Leopoldo Serrano
5 de 11

La reunión de este lunes tenía un propósito que se cumplió, festejó el religioso, y es unir a los consejeros por el bien del proceso electoral,
Así fue el abrazo entre consejeros del CNE, tras diálogo con padre Leopoldo Serrano
6 de 11

La reunión se realizó en un ambiente de cordialidad y satisfacción por los resultados del encuentro, en el que los tres funcionarios electorales se pidieron perdón y lograron limar asperezas.
Así fue el abrazo entre consejeros del CNE, tras diálogo con padre Leopoldo Serrano
7 de 11

El padre Leopoldo también aprovechó el momento para dirigir unas palabras a todo el personal del CNE.
Así fue el abrazo entre consejeros del CNE, tras diálogo con padre Leopoldo Serrano
8 de 11

El sacerdote destacó una frase de Marlon Ochoa, quien mencionó que el ‘Padre, trajo paz y esa paz viene del Señor’".

Así fue el abrazo entre consejeros del CNE, tras diálogo con padre Leopoldo Serrano
9 de 11

Los consejeros del CNE demostraron que la reconciliación también puede empezar con un simple gesto.
Así fue el abrazo entre consejeros del CNE, tras diálogo con padre Leopoldo Serrano
10 de 11

Serrano también rezó porque el compromiso del CNE por unas elecciones limpias y transparentes prevalezca.

Así fue el abrazo entre consejeros del CNE, tras diálogo con padre Leopoldo Serrano
11 de 11

"Después del abrazo hubo mucha alegría, mucha jocosidad, muchas bromas y eso es producto de que se han perdonado", celebró el padre Leopoldo Serrano.
