Presentan pruebas al CNE por uso de medios estatales en la campaña de Rixi

Tegucigalpa, Honduras.- El abogado Leonel Núñez presentó nuevos medios de prueba ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) dentro de la denuncia que interpuso por el supuesto uso indebido de medios estatales en campañas políticas a favor de la candidata del partido Libertad y Refundación (Libre). Núñez aseguró que ha recibido múltiples evidencias de parte de ciudadanos, entre ellas videos y enlaces, que muestran transmisiones políticas a través del Canal 8, incluyendo conversatorios y spots difundidos en vivo. Nuñez calificó estas prácticas como un "descaro" y una violación al uso correcto de los medios públicos. "El día jueves -21 de agosto- presente un lote de medios de prueba, el día de hoy -lunes 25 de agosto- presente un segundo lote porque este segundo lote, es increíble que a pesar de la denuncia que ha sido practicamente de conocimiento público el oficialismo sigue transmitiendo en vivo", reprochó.

Continuó: "Este fin de semana se transmitió varios conversatorios con spot de la candidata Rixi Ramona Moncada en vivo, o sea no les importa realmente saber que están infringiendo la Ley Electoral ellos continúan cometiendo está prohibición". El jurista señaló que la situación no se limita al Canal 8, sino que abarca otros medios estatales, como el Canal de las Fuerzas Armadas, la Radio Nacional de Honduras y el Canal 20 del Congreso Nacional. Según explicó, la denuncia ya fue admitida y se encuentra en proceso de análisis legal dentro del CNE. El abogado Leonel Nuñez adelantó que el caso podría culminar con sanciones contra los funcionarios involucrados, entre ellas despidos, multas que van de 20 a 100 salarios mínimos e incluso procesos por delitos electorales o abuso de autoridad. "Un canal del Estado es para transmitir lo bueno que está haciendo el Gobierno y no propaganda política", apuntó Núñez.