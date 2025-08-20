RDD condena que se utilicen medios estatales para propaganda de Libre

Tegucigalpa, Honduras.- La Red por la Defensa de la Democracia (RDD) rechazó que se utilicen los medios de comunicación estatales para transmitir propaganda política del oficialismo ejercido por el partido Libertad y Refundación (Libre). La red que aglomera a organizaciones de sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, iglesias y otros sectores que el uso de estos medios "para favorecer el oficialismo constituyen claras violaciones a la Ley Electoral y refuerzan la desigualdad en la competencia política".

La RDD también criticó el gasto en bonos y publicidad de cara las elecciones generales del 30 de noviembre, gastos que se efectúan con dinero del erario público. En la presentación de la cuarta entrega del informe "De la crisis a la búsqueda de la gobernabilidad", reveló que entre mayo y agosto se han desembolsado 532,578 lempiras a favor de seis medios digitales afines al gobierno. Estas en conjunto realizaron 346 publicaciones. No obstante, estos sitios no solo se han dedicado a hacer publicaciones a favor del gobierno, sino también ataques hacia sectores opositores. Además, se descubrió que 13 eventos proselitistas realizados entre mayo y agosto se han gastado más de 3.4 millones de lempiras para promocionar a la candidata presidencial de Libre, Rixi Moncada. En cuanto al Partido Nacional, ha ejecutado más de 2.1 millones de lempiras en 18 reuniones proselitistas a favor de Nasry "Tito" Asfura, aspirante presidencial del partido de la estrella solitaria. En el caso del Partido Liberal, se celebraron 25 eventos de campaña para su candidato presidencial Salvador Nasralla. Para el desarrollo de estos, se utilizaron más de 2.3 millones de lempiras.

Retraso en cronograma electoral

La RDD también indicó que el cronograma electoral ha sufrido retrasos, señalando que cuatro de las ocho etapas clave no se han cumplido en los plazos establecidos. Para la RDD, esto refleja "la extrema partidización de las instituciones, que han priorizado intereses políticos sobre el cumplimiento de la ley y la garantía de los derechos ciudadanos".

Ineficiencia contra delitos electorales