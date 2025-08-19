Admiten denuncia para que canal del Estado no transmita campaña de Rixi Moncada

El recurso fue interpuesto por el abogado Leonel Núñez , quien aseguró que la ley prohíbe expresamente a los medios estatales hacer proselitismo político.

Tegucigalpa, Honduras.- El Consejo Nacional Electoral (CNE) admitió una denuncia presentada para que los canales del Estado se abstengan de difundir publicidad a favor de candidatos presidenciales, específicamente la aspirante de Libertad y Refundación (Libre) , Rixi Moncada .

El jurista informó que la denuncia fue admitida, por lo que será conocida por el pleno del CNE.

El abogado, además, solicitó la suspensión de los directores de esos medios, al considerar que han permitido el uso indebido de recursos públicos.

“Interpuse una denuncia ante el CNE con el fin de evitar este abuso de parte del gobierno el cual está utilizando los medios de comunicación estatales para transmitir propaganda de la candidata oficialista Rixi Moncada”, subrayó.

De momento, la denuncia se encuentra en manos del pleno de consejeros del CNE, quienes deberán resolver si existió violación a la normativa electoral.

"Es incorrecto y no debería de ser porque es un abuso por parte del gobierno. La ley electoral establece la prohibición en utilizar los medios de comunicación estatales para propaganda y existe una sanción en virtud a los directores, que es la suspensión inmediata del cargo y sanciones administrativas para evitar el abuso", fustigó Leonel Núñez.

Añadió que "hemos visto en los últimos días cómo se han estado utilizando los medios de comunicación del Estado para estar dando mensajes donde inducen a la gente a votar por un candidato utilizando los medios económicos del Estado".