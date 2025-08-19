Admiten denuncia para que canal del Estado no transmita campaña de Rixi Moncada

El abogado Leonel Núñez lamentó que el canal del Estado, Canal 8, utilice recursos para elevar la imagen de Rixi Moncada

  • Admiten denuncia para que canal del Estado no transmita campaña de Rixi Moncada

    Las actividades políticas de Rixi Moncada se han estado transmitiendo por medios estatales.

    Foto: Cortesía Libre
  • 19 de agosto de 2025 a las 10:14

Tegucigalpa, Honduras.- El Consejo Nacional Electoral (CNE) admitió una denuncia presentada para que los canales del Estado se abstengan de difundir publicidad a favor de candidatos presidenciales, específicamente la aspirante de Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada.

El recurso fue interpuesto por el abogado Leonel Núñez, quien aseguró que la ley prohíbe expresamente a los medios estatales hacer proselitismo político.

Libre anuncia marchas para el 30 de agosto en San Pedro Sula

El jurista informó que la denuncia fue admitida, por lo que será conocida por el pleno del CNE.

El abogado, además, solicitó la suspensión de los directores de esos medios, al considerar que han permitido el uso indebido de recursos públicos.

“Interpuse una denuncia ante el CNE con el fin de evitar este abuso de parte del gobierno el cual está utilizando los medios de comunicación estatales para transmitir propaganda de la candidata oficialista Rixi Moncada”, subrayó.

De momento, la denuncia se encuentra en manos del pleno de consejeros del CNE, quienes deberán resolver si existió violación a la normativa electoral.

"Es incorrecto y no debería de ser porque es un abuso por parte del gobierno. La ley electoral establece la prohibición en utilizar los medios de comunicación estatales para propaganda y existe una sanción en virtud a los directores, que es la suspensión inmediata del cargo y sanciones administrativas para evitar el abuso", fustigó Leonel Núñez.

Añadió que "hemos visto en los últimos días cómo se han estado utilizando los medios de comunicación del Estado para estar dando mensajes donde inducen a la gente a votar por un candidato utilizando los medios económicos del Estado".

Exdirector de Tasa de Seguridad, acusado hoy por el MP, actualmente espera sentencia en EE UU

A su vez, enfatizó que "no puede transmitirse publicidad de ningún candidato de ningún partido y se sabe que una pauta publicitaria es algo sumamente caro. En las últimas semanas, se han estado transmitiendo mensajes muy notorios a favor de una candidata".

Finalmente, lamentó que se haya "movido staff para transmitir mensajes políticos. Si existe el delito de abuso de autoridad se remite al Ministerio Público, si no entonces se sanciona al director del medio de comunicación".

Entre los medios estatales está Canal 8, Canal del Congreso y de las Fuerzas Armadas, puntualizó Núñez.

Te gustó este artículo, compártelo
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más