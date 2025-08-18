Exdirector de la Tasa de Seguridad más bien espera sentencia en Estados Unidos

Tegucigalpa, Honduras.-El exdirector del Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional, o Tasa de Seguridad, Juan Ramón Molina, acusado de fraude y lavado de activos por el Ministerio Público este lunes, actualmente espera ser condenado en Estados Unidos.

Molina fue arrestado Houston, Texas, el 19 de octubre de 2023, y su proceso ha estado marcado por múltiples aplazamientos, mociones y negociaciones con la Fiscalía.

De acuerdo con expedientes judiciales, Molina Rodríguez fue detenido y trasladado a Miami, donde el 22 de julio de 2024 se celebró la lectura formal de cargos.

En esa audiencia renunció a la acusación y se declaró culpable de los cargos.

Posteriormente, la jueza estadounidense Melissa Damian recibió la declaración de culpabilidad y fijó la fecha de sentencia, que ha sido reprogramada en varias ocasiones.

Inicialmente, la audiencia estaba prevista para diciembre de 2024, pero fue aplazada primero a febrero y luego a junio de 2025.

Finalmente, tras nuevas mociones presentadas por la defensa y el gobierno estadounidense, la sentencia fue fijada para el 29 de septiembre de 2025, a las 10:00 de la mañana, en Miami.

El acusado permanece en libertad bajo una fianza de 2.7 millones de dólares (más de 70.6 millones de lempiras), garantizada por tres personas, más un pago adicional de 250,000 dólares.

Sin embargo, el tribunal advirtió a su equipo legal que, en caso de que la condena incluya prisión, Molina Rodríguez será puesto bajo custodia inmediatamente después de la audiencia, salvo que el gobierno respalde una entrega diferida por cooperación activa.