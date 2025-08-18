Acusan a excoordinador de Tasa de Seguridad por fraude y lavado de activos

<b>Tegucigalpa, Honduras.-</b> El Ministerio Público (MP) presentó un requerimiento fiscal en contra de Juan Ramón Molina Rodríguez, excoordinador del fideicomiso de la <b>Tasa de Seguridad Poblacional,</b> acusado por los delitos de<b> fraude</b>, <b>lavado de activos</b> y abuso de autoridad.De igual forma, el requerimiento fiscal fue presentado contra Liana María Mayorga Castillo, gerente de la empresa Plasticards S.A a quien se le imputan los mismos delitos. Ella fue capturada el pasado domingo 17 de agosto por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC).