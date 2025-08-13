Exdirector de Tasa de Seguridad, Roberto Cosenza, se declara culpable en Estados Unidos

Cosenza se presentó este miércoles a la Corte Federal de Miami para aceptar la comisión del delito mencionado al formar parte de un esquema para adjudicar contratos con una empresa estadounidense para compra de uniformes y otros artículos para la Policía Nacional , facilitando estos procesos con sobornos.

Miami, Estados Unidos.- El exdirector ejecutivo del Comité Técnico de la Tasa de Seguridad Poblacional, Francisco Roberto Cosenza , se declaró culpable por participación de transacción de bienes derivados de actividades criminales.

De acuerdo a la abogada Carolina Méndez, el exfuncionario hondureño podría enfrentar una pena mínima de 10 años de prisión.

Respecto a los cargos por conspiración para cometer lavado de activos, el delito de lavado de activos y otros cargos, la profesional del Derecho explicó que "han quedado descartados porque él ha entrado en esta negociación".

Al aceptar su culpabilidad, Cosenza Centeno ya no será sometido a juicio, por lo que ahora está a la espera que se programe la fecha para conocer su sentencia.

Cabe recordar que el exfuncionario fue extraditado por la justicia hondureña en abril de 2024 desde el Aeropuerto Internacional de Palmerola.

Según las investigaciones de la Fiscalía del Distrito Sur de Florida, entre marzo de 2015 y noviembre de 2019 orquestó una trama junto al empresario Carl Alan Zaglin y el ciudadano Aldo Néstor Marchena para apoderarse de fondos del erario público.

En ese lapso de tiempo, la empresa de Zaglin ganó contratos por más de 10 millones de dólares desembolsados a través de la Tasa de Seguridad Poblacional. El primer contrato se le otorgó en 2015 por un monto de 4.8 millones de dólares y el segundo lo obtuvo en octubre de 2016 por una cifra de 5.6 millones de dólares.

Cosenza fue recompensado con el pago de coimas depositadas en cuentas controladas por él, acumulando 166,000 dólares (unos 4.1 millones de lempiras).