Trump beneficia a corruptos hondureños con pausa de ley

Sin embargo, una cláusula del memorándum, que establece que se “desviará la atención de las investigaciones y los casos que no impliquen tal conexión”, ha despertado preocupación en organizaciones anticorrupción y expertos, quienes temen que la medida favorezca la impunidad en casos de corrupción que no estén vinculados directamente con el crimen organizado.

La FCPA es una ley federal que data de 1977 y castiga a las ciudades y empresas estadounidenses por sobornar a funcionarios de gobiernos extranjeros para beneficiar a sus intereses particulares o comerciales.



Debido a su aplicación a nivel mundial y a reformas realizadas en 1998, el gobierno estadounidense también puede actuar contra empresas y personas extranjeras que, ya sea directamente o a través de intermediarios, ayuden a facilitar o llevar a cabo pagos corruptos en territorio estadounidense.



Honduras estaría quedando inmersa en la aplicación de esta nueva disposición del gobierno de Trump, ya que en los últimos 20 años el nivel de corrupción y tráfico de drogas que existe en este país alcanzó niveles internacionales, tocando incluso a Estados Unidos.

Un ejemplo de corrupción transnacional es el caso de Francisco Roberto Cosenza, ex director de la Tasa de Seguridad, quien guarda prisión en Estados Unidos por delitos de sobornos en confabulación con empresarios norteamericanos.



La FCPA fue fundamental para cerrar este caso de una trama internacional para pagar y ocultar pagos de cohecho efectuados a Cosenza a fin de garantizar la obtención de contratos para suministrar uniformes y otros artículos a la Policía Nacional de Honduras.

Lo más reciente, es la obstinación del gobierno de la presidenta Xiomara Castro de eliminar el convenio de extradición con Estados Unidos de los narcotraficantes y terroristas hondureños; determinación que Castro toma luego que su cuñado Carlos Zelaya apareciera en un video recibiendo sobornos de capos de la droga tanto para el partido Libertad y Refundación (Libre) actualmente en el poder, así como para su máximo líder Manuel Zelaya Rosales, esposo de la presidenta. Un hecho que el actual fiscal general del Estado Johel Zelaya muestra muy poco interés en investigar, a tal grado que últimamente lo consideró un caso político.



Dos de los acusados en este caso fueron acusados de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero y uno de ellos se le imputó el cargo de violar la FCPA, según un comunicado del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Para los analistas hondureños, las nuevas disposiciones de Trump y el nuevo enfoque que la fiscalía norteamericana busca implementar contras las estructuras criminales transnacionales también tendrá un impacto directo o indirecto sobre Honduras, donde últimamente los índices de corrupción se han disparado y las estructuras del crimen organizado, que al tener estrechos vínculos con ciertos operadores de justicia y gente en el poder, siguen operando impunemente, incluso una vez se elimine el tratado de extradición sin seguir los procesos respectivos, ya no tendrán temor de comparecer ante la justicia estadounidense.



El analista y también economista Martín Barahona, igualmente tiene claro que el memorándum de la Fiscalía de Estados Unidos tiene como objetivo específico la eliminación total de los carteles y organizaciones criminales transnacionales, no obstante, cuando “se habla de una excepción, cuando los violadores de la FCPA no son violentos deja una duda”.



¿En qué puede afectar a Honduras?, bueno, creo que ya de hecho, de alguna manera indirecta o implícita “nos ha venido afectando, en la medida que la inversión extranjera se ha estancado y “es bueno decirlo no se ha estancado en esta administración viene desde hace años porque el país no tiene buena imagen, porque hay mucha irregularidad mucho soborno, muchas comisiones, muchas redes de corrupción, poco respeto a las leyes, al orden, mucha inestabilidad política y mucha cultura de corrupción”.



Seguramente algunas empresas ya lo han comprobado en todo lo que son trámites, permisos, licencias y hasta para conseguir cambio de divisas, cuando quieren sacar o retirar algunas de sus ganancias. Aquí “estoy hablando de las empresas que ya funcionan o las que van a venir o que piensan o que están pensando o que pensaron en venir a Honduras alguna vez, indagaron que aquí había mucha corrupción, más allá de la de la tolerable”, agregó.



Para este economista, la FCPA es una ley contra la corrupción en el extranjero donde los inversionistas y las estructuras criminales o del narcotráfico mantienen o impulsan sus negocios a base de sobornos. Pero con la nueva disposición parece que por un tiempo solo se van a enjuiciar a las empresas o individuos si sus actuaciones de corrupción caen dentro del ámbito criminal como el tráfico de drogas, de armas de fuego y trata de personas, analizó Barahona.