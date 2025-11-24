Los azulejos afirman que “va con todo” para sacar al oficialismo del poder

RASEL. Los tales colectivos le desbarataron su caravana de cierre a Nasralla, y culpó directamente a la Ramona, aunque a quien columbraron en la escena del ataque fue a Rasel.

CARTEL. Iroshka sacó el machete y acusó a la Ramona de ser financiada por el Cartel de los Soles, y de tener misas con brujos, para que le ayuden a ser “presidenta” a pura magia negra.

SOLES. El candidato liberal le recuerda al jefe del EMC que se va el 11 de diciembre y lo califica de “tristemente célebre por haber acompañado al Cartel de los Soles”.

CERRÓ. “Papi” cerró su campaña con el anuncio de que será el nuevo presidente de los hondureños y llamó a los azulejos a plantarse en los centros de votación, a partir de las 5:00 de la tarde del domingo, a defender el voto y a tomarles fotos y videos a las actas.

PARÁLISIS. Juan Diego llamó a rescatar Tegucigalpa, que ha tenido cuatro años de parálisis y retroceso, mientras las capitales vecinas -San Salvador, Guatemala y San José- avanzan a pasos agigantados.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

REFUGIAR. Aseguran que quien manda en la Alcaldía no es Jorge Aldana, sino, el “comandante” y un tal Tavo

-suplente de la Pichu- y que, “si por desgracia Libre vuelve a ganar aquí, todo el familión se va a refugiar” en la AMDC.

PLANILLA. A Libre hay que sacarlo de todos lados, dijeron, empezando por la alcaldía, y reiteraron que “papi” dejó una planilla mensual de 31 millones y Jorge Aldana la ha triplicado casi a 90 millones en puro pago de activistas de Libre.GPS. Y dele que dele con Cossette. Puras doñitas de cuartería peleando por chismes de doña Queta y doña Pancha. Ya solo falta que también culpe a CL por el desmadre de los GPS.

AMIGA. Peligroso para Honduras que el domingo, a la hora de la contada, salga el Nerón y compañía con sus caprichitos. Les recuerdan que esto ya no es simulacro.

ACTAS. Cossette alerta de unos 100 dispositivos biométricos no devueltos por Libre y de 997 actas transmitidas por el TREP sin dirección IP. Como la otra no dice ni pío, tiene que salir CL.

ATACAN. Por eso Libre y sus socios atacan tanto a Cossette, porque es la única que denuncia las movidas de la Ramona y compañía.

GUANTE. No mencionó nombres, pero el cardenal Óscar Andrés Rodríguez habló de “reyezuelos” enquistados en el poder. Al que le caiga el guante...No tardan en caerle.