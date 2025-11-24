  1. Inicio
  2. Apuntes

Los azulejos afirman que “va con todo” para sacar al oficialismo del poder

PLANILLA. A Libre hay que sacarlo de todos lados, dijeron, empezando por la alcaldía, y reiteraron que el “papi” dejó una planilla mensual de 31 millones y Jorge Aldana la ha triplicado casi a 90 millones en puro pago de activistas de Libre.

  • 24 de noviembre de 2025 a las 00:00

RASEL. Los tales colectivos le desbarataron su caravana de cierre a Nasralla, y culpó directamente a la Ramona, aunque a quien columbraron en la escena del ataque fue a Rasel.

CARTEL. Iroshka sacó el machete y acusó a la Ramona de ser financiada por el Cartel de los Soles, y de tener misas con brujos, para que le ayuden a ser “presidenta” a pura magia negra.

SOLES. El candidato liberal le recuerda al jefe del EMC que se va el 11 de diciembre y lo califica de “tristemente célebre por haber acompañado al Cartel de los Soles”.

CERRÓ. “Papi” cerró su campaña con el anuncio de que será el nuevo presidente de los hondureños y llamó a los azulejos a plantarse en los centros de votación, a partir de las 5:00 de la tarde del domingo, a defender el voto y a tomarles fotos y videos a las actas.

PARÁLISIS. Juan Diego llamó a rescatar Tegucigalpa, que ha tenido cuatro años de parálisis y retroceso, mientras las capitales vecinas -San Salvador, Guatemala y San José- avanzan a pasos agigantados.

REFUGIAR. Aseguran que quien manda en la Alcaldía no es Jorge Aldana, sino, el “comandante” y un tal Tavo
-suplente de la Pichu- y que, “si por desgracia Libre vuelve a ganar aquí, todo el familión se va a refugiar” en la AMDC.

PLANILLA. A Libre hay que sacarlo de todos lados, dijeron, empezando por la alcaldía, y reiteraron que “papi” dejó una planilla mensual de 31 millones y Jorge Aldana la ha triplicado casi a 90 millones en puro pago de activistas de Libre.GPS. Y dele que dele con Cossette. Puras doñitas de cuartería peleando por chismes de doña Queta y doña Pancha. Ya solo falta que también culpe a CL por el desmadre de los GPS.

AMIGA. Peligroso para Honduras que el domingo, a la hora de la contada, salga el Nerón y compañía con sus caprichitos. Les recuerdan que esto ya no es simulacro.

ACTAS. Cossette alerta de unos 100 dispositivos biométricos no devueltos por Libre y de 997 actas transmitidas por el TREP sin dirección IP. Como la otra no dice ni pío, tiene que salir CL.

ATACAN. Por eso Libre y sus socios atacan tanto a Cossette, porque es la única que denuncia las movidas de la Ramona y compañía.

GUANTE. No mencionó nombres, pero el cardenal Óscar Andrés Rodríguez habló de “reyezuelos” enquistados en el poder. Al que le caiga el guante...No tardan en caerle.

Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias