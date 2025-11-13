Chekeabot es un chatbot informativo desarrollado para ayudarte a comprender mejor el proceso electoral hondureño y detectar desinformación relacionada con las elecciones generales 2025. Su objetivo principal es cerrar vacíos informativos,aclarar dudas comunes y verificar datos virales o engañosos que circulan en redes sociales,grupos de mensajería y medios digitales.

¿Qué tipo de preguntas responde?

Chekeabot ofrece respuestas claras y verificadas sobre el funcionamiento del sistema electoral hondureño,y ayuda a identificar noticias falsas o engañosas.

Ejemplos de consulta ▼ "¿Cuántas papeletas voy a recibir el día de las elecciones?"

“¿Es cierto que si no voto,me multan?”

“¿Cuáles son las funciones del CNE y del TSE?”

Información importante ▼ Las respuestas de Chekeabot se basan en fuentes confiables como el Consejo Nacional Electoral (CNE),el Registro Nacional de las Personas (RNP),el Tribunal de Justicia Electoral (TJE),la Ley Electoral vigente,así como en contenido validado por el equipo de fact-checking de EL HERALDO y LA PRENSA. Este chatbot no promueve a ningún candidato o partido,ni responde preguntas sobre propuestas de campaña ni temas judiciales. Para obtener mejores resultados:Hacé preguntas específicas y Asegurate de usar nombres completos o términos oficiales cuando sea posible.