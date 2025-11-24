Xiomara Castro lamenta muertes en accidente de Santa Bárbara

Tegucigalpa, Honduras.-La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, lamentó la muerte de ocho personas en un fatal accidente registrado la tarde del domingo 23 de noviembre San José de Colinas, Santa Bárbara, en el occidente de Honduras.

"Con profundo pesar recibo la noticia del trágico accidente ocurrido en San José de Colinas, Santa Bárbara, que ha cobrado la vida de ocho personas y dejado varias heridas", escribió la mandataria, quien se encuentra de visita en México.

"A sus familias, amigos y a toda la comunidad, les expreso mi solidaridad y mis oraciones en estos momentos de dolor", mencionó Castro.