  1. Inicio
  2. · Sucesos

Xiomara Castro lamenta muertes en accidente de Santa Bárbara

"A sus familias, amigos y a toda la comunidad, les expreso mi solidaridad y mis oraciones en estos momentos de dolor", escribió la mandataria hondureña

  • 24 de noviembre de 2025 a las 11:31
Xiomara Castro lamenta muertes en accidente de Santa Bárbara

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, envió sus condolencias a las familias de los fallecidos en accidente en Santa Bárbara.

 Foto: Archivo

Tegucigalpa, Honduras.-La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, lamentó la muerte de ocho personas en un fatal accidente registrado la tarde del domingo 23 de noviembre San José de Colinas, Santa Bárbara, en el occidente de Honduras.

"Con profundo pesar recibo la noticia del trágico accidente ocurrido en San José de Colinas, Santa Bárbara, que ha cobrado la vida de ocho personas y dejado varias heridas", escribió la mandataria, quien se encuentra de visita en México.

"A sus familias, amigos y a toda la comunidad, les expreso mi solidaridad y mis oraciones en estos momentos de dolor", mencionó Castro.

Kennet Sabillón murió luego de que ambulancia se estrellara tras accidente en Santa Bárbara

"Desde el primer momento giré instrucciones para que las instituciones competentes les brinden atención y acompañamiento y apoyo necesario a las víctimas y sus seres queridos", aseguró en su publicación en la red social X.

"Dios estará siempre con nosotros", finalizó el mensaje la mandataria.

Caravana política termina en fatal accidente

La tarde del domingo 23 de noviembre se registró un trágico accidente vehicular, donde al menos ocho personas resultaron muertas y unas 45 más heridas en Santa Bárbara.

¿Qué habría provocado el accidente de camión en Santa Bárbara? El conductor está detenido

Según la información preliminar de las autoridades, las víctimas se trasladaban a sus viviendas, luego de participar en una de las caravanas del cierre de campaña de un partido político.

Personas que estaban en el lugar del accidente informaron que se trataba de militantes del Partido Liberal y del Partido Nacional.

Se conoció que al menos 65 viajaban en el camión de las cuales 45 personas resultaron heridas.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias