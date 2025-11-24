Xiomara Castro lamenta muertes en accidente de Santa Bárbara

Tegucigalpa, Honduras.-La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, lamentó la muerte de ocho personas en un fatal accidente registrado la tarde del domingo 23 de noviembre San José de Colinas, Santa Bárbara, en el occidente de Honduras.
"Con profundo pesar recibo la noticia del trágico accidente ocurrido en San José de Colinas, Santa Bárbara, que ha cobrado la vida de ocho personas y dejado varias heridas", escribió la mandataria, quien se encuentra de visita en México.
"A sus familias, amigos y a toda la comunidad, les expreso mi solidaridad y mis oraciones en estos momentos de dolor", mencionó Castro.
"Desde el primer momento giré instrucciones para que las instituciones competentes les brinden atención y acompañamiento y apoyo necesario a las víctimas y sus seres queridos", aseguró en su publicación en la red social X.
"Dios estará siempre con nosotros", finalizó el mensaje la mandataria.
Caravana política termina en fatal accidente
La tarde del domingo 23 de noviembre se registró un trágico accidente vehicular, donde al menos ocho personas resultaron muertas y unas 45 más heridas en Santa Bárbara.
Según la información preliminar de las autoridades, las víctimas se trasladaban a sus viviendas, luego de participar en una de las caravanas del cierre de campaña de un partido político.
Personas que estaban en el lugar del accidente informaron que se trataba de militantes del Partido Liberal y del Partido Nacional.
Se conoció que al menos 65 viajaban en el camión de las cuales 45 personas resultaron heridas.