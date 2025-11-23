Varios muertos y heridos dejó accidente en Santa Bárbara; volvían de concentración política

Santa Bárbara, Honduras.- La tarde de este domingo -23 de noviembre- se registró un trágico accidente vehicular, donde varias personas habrían resultado muertas, aunque no se ha especificado la cantidad exacta, y otras heridas en Santa Bárbara.
Según la información preliminar, las víctimas se trasladaban a sus viviendas en el occidente de Honduras, luego de presuntamente participar en una de las caravanas del cierre de campaña de un partido político.
Personas que estaban en el lugar del accidente informaron que se trataba de militantes del Partido Liberal, mientras que otros mencionaron que eran del Partido Nacional (PN); hasta el momento no se ha confirmado la filiación política.
Versiones indican que el vehículo en el que se trasladaban las personas se volcó y algunos de los ocupantes quedaron atrapados.
Se conoció que al menos entre 25 y 30 personas resultaron heridas, quienes fueron trasladadas a un centro asistencial de la zona.
Hasta el momento se desconoce el total oficial de las personas que resultaron heridas; también se informó que habría al menos 4 fallecidos, pero esto deberá ser confirmado por las autoridades correspondientes.
En imágenes y videos se observaron a algunas de las víctimas debajo de las llantas de un camión, mientras que otras estaban ensangrentadas.
Los partidos políticos han realizado varias actividades en el marco de sus cierres de campaña este fin de semana, pues el martes inicia oficialmente el silencio electoral previo a las elecciones del 30 de noviembre.