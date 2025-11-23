Varios muertos y heridos dejó accidente en Santa Bárbara; volvían de concentración política

Santa Bárbara, Honduras.- La tarde de este domingo -23 de noviembre- se registró un trágico accidente vehicular, donde varias personas habrían resultado muertas, aunque no se ha especificado la cantidad exacta, y otras heridas en Santa Bárbara.

Según la información preliminar, las víctimas se trasladaban a sus viviendas en el occidente de Honduras, luego de presuntamente participar en una de las caravanas del cierre de campaña de un partido político.

Personas que estaban en el lugar del accidente informaron que se trataba de militantes del Partido Liberal, mientras que otros mencionaron que eran del Partido Nacional (PN); hasta el momento no se ha confirmado la filiación política.