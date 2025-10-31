María,

tu guía electoral inteligente

Conoce a María Ortiz, jefa de redacción de EL HERALDO, quien ha decidido dar un paso más allá: virtualizarse para acompañarte durante las elecciones generales.

A través de este avatar interactivo, podrás hacer consultas sobre el proceso electoral y recibir respuestas confiables, claras y basadas en la Ley Electoral de Honduras, así como en las guías oficiales del CNE y el contenido elaborado por EL HERALDO.

Antes de empezar ▼ Para tener una mejor experiencia, sigue estos pasos: Ubícate en un lugar tranquilo, sin ruido y con buena conexión a internet.

Asegúrate de que tu micrófono funcione correctamente.

Selecciona el idioma: Español (Spanish).

Haz clic en el botón "Chat now".

Espera unos segundos mientras se establece la conexión.

Cuando veas a María en pantalla, realiza tu primera pregunta.

Sí tienes dudas, Utiliza la guia para más información. *Si tu conexión es inestable, también puedes escribir tu consulta en la burbuja de conversación. Cuando hayas terminado, presiona el botón rojo con el ícono del teléfono para finalizar la sesión.

Ejemplos de consulta ▼ "¿Dónde puedo consultar mi centro de votación?"

"¿A qué hora cierran las urnas?"

"¿Qué documentos necesito para votar?"