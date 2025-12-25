  1. Inicio
​​​​​​Despampanante y glamurosa: con un hermoso vestido rojo, así lució Elsa Oseguera en Navidad

“Como una patrancha fina” se autocalificó la hermosa presentadora Elsa Oseguera, quien deslumbró con un despampanante vestido rojo. Aquí sus mejores fotos

  • Actualizado: 25 de diciembre de 2025 a las 16:39
1 de 10

Con un escote en forma de corazón en el pecho, mangas cortas en los brazos, una coleta gigante y una abertura pronunciada en la pierna, así fue el vestido con el que Elsa Oseguera cautivó miradas durante esta Navidad.

 Foto: Redes sociales
2 de 10

La comunicadora hondureña lució un elegante y despampanante vestido rojo que rápidamente se convirtió en tema de conversación en redes sociales y entre los televidentes que siguieron la transmisión navideña.

 Foto: Redes sociales
3 de 10

Oseguera, una periodista polémica y mediática, regresó a las cámaras luego de haber vivido varios años en Estados Unidos, y lo hizo deslumbrando en pantalla con un look cargado de glamour y sofisticación.

 Foto: Redes sociales
4 de 10

Durante la transmisión especial, la hondureña realizó una pasarela inicial en la que presumió cada detalle de su vestido.

 Foto: Redes sociales
5 de 10

En redes sociales, Elsa no dudó en compartir su atuendo con sus seguidores y se autodescribió como “una potranca fina”, una frase que generó cientos de reacciones y comentarios.

 Foto: Redes sociales
6 de 10

Segura de sí misma y con una presencia imponente, Oseguera complementó su look con el cabello suelto, un maquillaje impecable y labios rojos que resaltaron aún más su imagen elegante.

 Foto: Redes sociales
7 de 10

El vestido destacó por su diseño pomposo, especialmente por la gran coleta que se arrastraba al caminar, aportándole un toque dramático y llamativo.

 Foto: Redes sociales
8 de 10

En la parte trasera, el atuendo era amplio y voluminoso, mientras que en la parte frontal se ajustaba al cuerpo, con una abertura en la pierna que realzaba su figura.

 Foto: Redes sociales
9 de 10

El regreso de Elsa Oseguera a la televisión se da luego de haber oficializado su separación del creador de contenido Davis Flow, se convirtió en una nueva etapa en su vida personal y profesional.

 Foto: Redes sociales
10 de 10

Hace algunos meses, la hondureña retornó al país con la firme decisión de retomar su carrera en los medios, ahora acompañada de su pequeña hija Summer, y esta Navidad dejó claro que volvió con todo para seguir brillando en las pantallas.

 Foto: Redes sociales
