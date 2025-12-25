  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías sucesos

Con el carro destrozado y con sangre: así intentó huir un hombre tras matar a un motociclista

Tras atropellar a un motociclista en el anillo periférico de Tegucigalpa, la Policía encontró al joven transitando con el vehículo completamente destrozado

  • Actualizado: 25 de diciembre de 2025 a las 15:24
Con el carro destrozado y con sangre: así intentó huir un hombre tras matar a un motociclista
1 de 10

Esposado y con su automóvil destruido, así fue captado un joven que conducía en estado de ebriedad, luego de haber provocado la muerte de un motociclista varios metros atrás del lugar donde fue aprehendido por las autoridades.

Foto: Redes sociales
Con el carro destrozado y con sangre: así intentó huir un hombre tras matar a un motociclista
2 de 10

De acuerdo con el informe preliminar, el conductor, bajo los efectos del alcohol, arrolló a un motociclista y le quitó la vida en el anillo periférico. Hasta el momento, el joven no ha sido identificado.

 Foto: Redes sociales
Con el carro destrozado y con sangre: así intentó huir un hombre tras matar a un motociclista
3 de 10

Tras su detención, el sospechoso se quedó dormido dentro de la patrulla policial. La tragedia ocurrió a la altura de la colonia La Cañada, en Tegucigalpa, capital de Honduras.

 Foto: Redes sociales
Con el carro destrozado y con sangre: así intentó huir un hombre tras matar a un motociclista
4 de 10

El joven se desplazaba en un Honda Civic blanco, el cual presentaba daños severos en la parte frontal y restos de sangre visibles en el techo del vehículo.

 Foto: Redes sociales
Con el carro destrozado y con sangre: así intentó huir un hombre tras matar a un motociclista
5 de 10

Según versiones oficiales, el conductor circulaba a alta velocidad y en estado de ebriedad cuando impactó al motociclista, a quien habría arrastrado por varios metros. La persona sin vida respondía al nombre de José Francisco Zúñiga López.

 Foto: Redes sociales
Con el carro destrozado y con sangre: así intentó huir un hombre tras matar a un motociclista
6 de 10

La motocicleta en la que se transportaba la víctima también quedó destruida. Varias de sus piezas quedaron esparcidas en la vía, mientras que el cuerpo del fallecido quedó tendido sobre el pavimento a consecuencia del fuerte impacto.

 Foto: Redes sociales
Con el carro destrozado y con sangre: así intentó huir un hombre tras matar a un motociclista
7 de 10

El conductor intentó escapar, aparentemente inconsciente de lo que había ocurrido. Sin embargo, tras avanzar algunos metros, fue observado por militares, quienes notaron que el vehículo presentaba golpes evidentes.

 Foto: Redes sociales
Con el carro destrozado y con sangre: así intentó huir un hombre tras matar a un motociclista
8 de 10

Al percatarse del estado del automóvil, que incluso tenía restos de sangre, las autoridades intentaron detenerlo para verificar lo sucedido. Al no acatar la orden de alto, se vieron obligadas a disparar contra una de las llantas para obligarlo a detenerse.

 Foto: Redes sociales
Con el carro destrozado y con sangre: así intentó huir un hombre tras matar a un motociclista
9 de 10

Al no acatar la orden de alto, se vieron obligadas a disparar contra una de las llantas para obligarlo a detenerse.

 Foto: Redes sociales
Con el carro destrozado y con sangre: así intentó huir un hombre tras matar a un motociclista
10 de 10

El conductor perdió el control del vehículo al dañarse el rin y así lo capturaron. Hasta el momento se desconoce su identidad y edad exacta, aunque a simple vista se estima que tendría entre 20 y 30 años.

 Foto: Redes sociales
Cargar más fotos