Presidente del CAH dice que reconoce “la legalidad” de la declaratoria presidencial

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Gustavo Solórzano, anunció que reconoce la legalidad de la declaratoria presidencial emitida por el Consejo Nacional Electoral (CNE), la tarde del miércoles 24 de diciembre. A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, antes Twitter, Solórzano aseguró que la declaratoria presidencial, que posiciona a Nasry Asfura como presidente electo, se realizó “en legal y debida forma”. “Reconocemos la legalidad de la declaratoria presidencial, emitida en legal y debida forma por las consejeras propietarias Ana Paola Hall y Cossette López, con la integración del consejero suplente Carlos Cardona”, aseguró.

En el mismo mensaje, Solórzano recordó que el proceso electoral se ha desarrollado de forma “difícil, accidentado y con deficiencias”, sin embargo, a su criterio, esto es un llamado a “la reflexión” de todo lo que se debe mejorar para futuros comicios. “Corresponde ahora que todas las instituciones del Estado presten su colaboración al presidente electo Nasry Asfura, a quien felicitamos y le pedimos trabajar duro por una mejor Honduras”, aseguró. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Cabe recordar que, el CNE realizó la declaratoria oficial la tarde de miércoles 24 de diciembre, con la presencia de las consejeras Ana Paola Hall, Cossette López y el consejero suplente Carlos Cardona. Durante el acto, se declaró como ganador presidencial al candidato del Partido Nacional (PN), Nasry Juan Asfura Zablah, con más de 1.4 millones de votos a su favor.