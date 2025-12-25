  1. Inicio
“Papi a la orden” y "Tito": ¿Cómo y cuándo surgieron los apodos del presidente electo, Nasry Asfura?

Honduras tiene un nuevo presidente electo, Nasry Juan Asfura Zablah, aunque es más conocido como “Papi a la orden” o “Tito”. ¿Cómo surgieron estos apodos? Aquí te contamos esta curiosidad

  • Actualizado: 25 de diciembre de 2025 a las 14:03
Conocido popularmente como “Tito” o “Papi a la orden”, Nasry Asfura es el nuevo presidente electo de Honduras. Así lo confirmó el pasado 24 de diciembre de 2025 el Consejo Nacional Electoral (CNE).

 Foto: Agencia EFE
Quien asumirá como presidente de Honduras a partir del 27 de enero de 2026, es un personaje rodeado de varias curiosidades y una amplia trayectoria política.

 Foto: Cortesía
Durante dos períodos consecutivos, Nasry Asfura fue alcalde del Distrito Central. Su primera administración inició en 2014 y posteriormente fue reelecto, dejando el cargo en 2022. Desde entonces se ha destacado por su apodo “Papi a la orden”. ¿Cómo surgió esta frase? Aquí los detalles.

 Foto: Cortesía
Simpatizantes de Asfura aseguran que es un hombre que “siempre ha estado al servicio del pueblo”, por lo que el lema “Papi a la orden” le encajó perfectamente. Este apodo surgió hace más de 20 años, aproximadamente en 2004.

 Foto: EL HERALDO
Según contó al medio CNN, el sobrenombre nació en 2004, mientras recorría la construcción de un acceso en la colonia San Isidro y grababa un anuncio de campaña.

 Foto: EL HERALDO
“Pasó un taxi y me dijo: ‘Qué bien, Tito, cómo está trabajando’, y yo le dije: ‘Ya vas a ver, papi, a la orden’”, relató Asfura. Cabe señalar que “Tito” es otro de los apodos con los que también se le conoce.

 Foto: EL HERALDO
El intercambio entre el taxista y Asfura quedó registrado en video y formó parte de un anuncio para su candidatura a la Alcaldía del Distrito Central. Aunque no ganó esas elecciones, desde entonces el sobrenombre ha acompañado sus campañas.

 Foto: EL HERALDO
“Tito” es un apodo de origen familiar. De cariño le decían “Nasryto”, y de ahí surgió el popular “Tito”. Asfura es un político con una amplia trayectoria. En 2005 participó en la contienda para convertirse en alcalde del Distrito Central; sin embargo, perdió esas elecciones frente a Ricardo Álvarez.

 Foto: Agencia EFE
Fue durante esa primera campaña política que utilizó por primera vez su ya conocida frase “¡Papi a la orden!”, la cual se convirtió en un distintivo de su carrera y de sus aspiraciones a cargos públicos.

Foto: EL HERALDO
