“Papi a la orden” y "Tito": ¿Cómo y cuándo surgieron los apodos del presidente electo, Nasry Asfura?

Conocido popularmente como “Tito” o “Papi a la orden”, Nasry Asfura es el nuevo presidente electo de Honduras. Así lo confirmó el pasado 24 de diciembre de 2025 el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Quien asumirá como presidente de Honduras a partir del 27 de enero de 2026, es un personaje rodeado de varias curiosidades y una amplia trayectoria política.
Durante dos períodos consecutivos, Nasry Asfura fue alcalde del Distrito Central. Su primera administración inició en 2014 y posteriormente fue reelecto, dejando el cargo en 2022. Desde entonces se ha destacado por su apodo “Papi a la orden”. ¿Cómo surgió esta frase? Aquí los detalles.
Simpatizantes de Asfura aseguran que es un hombre que “siempre ha estado al servicio del pueblo”, por lo que el lema “Papi a la orden” le encajó perfectamente. Este apodo surgió hace más de 20 años, aproximadamente en 2004.
Según contó al medio CNN, el sobrenombre nació en 2004, mientras recorría la construcción de un acceso en la colonia San Isidro y grababa un anuncio de campaña.
“Pasó un taxi y me dijo: ‘Qué bien, Tito, cómo está trabajando’, y yo le dije: ‘Ya vas a ver, papi, a la orden’”, relató Asfura. Cabe señalar que “Tito” es otro de los apodos con los que también se le conoce.
El intercambio entre el taxista y Asfura quedó registrado en video y formó parte de un anuncio para su candidatura a la Alcaldía del Distrito Central. Aunque no ganó esas elecciones, desde entonces el sobrenombre ha acompañado sus campañas.
“Tito” es un apodo de origen familiar. De cariño le decían “Nasryto”, y de ahí surgió el popular “Tito”. Asfura es un político con una amplia trayectoria. En 2005 participó en la contienda para convertirse en alcalde del Distrito Central; sin embargo, perdió esas elecciones frente a Ricardo Álvarez.
Fue durante esa primera campaña política que utilizó por primera vez su ya conocida frase “¡Papi a la orden!”, la cual se convirtió en un distintivo de su carrera y de sus aspiraciones a cargos públicos.