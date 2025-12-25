  1. Inicio
Así celebraron Navidad los políticos de Honduras: esto hizo Xiomara Castro en Olancho

Diversos políticos de Honduras compartieron en redes cómo recibieron la Navidad. La presidenta Xiomara Castro tuvo una actividad en su natal

  • Actualizado: 25 de diciembre de 2025 a las 12:43
1 de 12

¿Cómo pasaron la Navidad los políticos en Honduras? Estas fueron las postales en redes que compartieron y mira lo que hizo la presidenta Xiomara Castro en Olancho.

Foto: El Heraldo
2 de 12

El diputado electo del Partido Liberal, Rashid Mejía, escribió en redes: “Feliz Navidad a todos. Dios bendiga sus hogares y familia. Dios bendiga siempre a Honduras”.

Foto: Cortesía redes Rashid Mejía
3 de 12

El también diputado electo -del Partido Nacional- Kilvett Bertrand, posteó esta foto junto a su esposa e hijos.

Foto: Cortesía redes Kilvett Bertrand
4 de 12

Juan Diego Zelaya, quien está ganando la alcaldía del Distrito Central, se sumó a las fotos junto a su familia en esta Navidad.

Foto: Cortesía redes Juan Diego Zelaya
5 de 12

Jorge Aldana, alcalde del Distrito Central, pasó la Navidad afuera del Centro Logístico Electoral donde vela por sus votos y en búsqueda que finalmente se le declare como ganador. El vicecanciller Gerardo Torres lo acompaño en Nochebuena y otros conocidos.

 Foto: Cortesía redes Gerardo Torres
6 de 12

Carmen Haydee López, quien fue subsecretaria de Gobernación y candidata a diputada de Libre, subió esta foto en su perfil de Instagram con el mensaje: “Feliz Navidad, comunidad. Acá sobra el amor, convicción y la terca persistencia por una Honduras que abrace nuestros ideales de justicia”.

Foto: Cortesía redes Carmen Haydee López
7 de 12

El secretario privado de la Presidencia, Héctor Zelaya, compartió su foto con su esposa e hijos y también informó lo que hizo la presidenta Xiomara Castro en Olancho.

Foto: Cortesía redes Héctor Zelaya
8 de 12

“Hoy, como cada año, junto a la presidenta Xiomara Castro compartimos la víspera de Navidad en nuestro barrio El Espino, de Catacamas, Olancho...”, inició diciendo.

Foto: Cortesía redes Héctor Zelaya
9 de 12

Y agregó: “Es una tradición que nace en familia y que nos recuerda estar cerca de nuestra gente, especialmente de los niños y niñas que llenan de esperanza estas fechas. Entregamos juguetes, escuchamos sus historias y compartimos tiempo con quienes hacen de este lugar un hogar lleno de cariño y solidaridad. Raquelle y Héctor Jr. me acompañaron, porque estas experiencias se heredan con el ejemplo y se guardan en el corazón”.

Foto: Cortesía redes Héctor Zelaya
10 de 12

Y cerró: “Que esta Navidad llegue con paz, salud y unión para todas y todos. Seguiremos construyendo comunidad, paso a paso, con amor y responsabilidad”. A la actividad los acompañó la ministra de la Presidencia, Sarahí Cerna.

Foto: Cortesía redes Héctor Zelaya
11 de 12

El diputado de Valle por el Partido Nacional y jefe de bancada de este instituto político, Tomás Zambrano, vistió muy navideño junto a su esposa y aprovechó para celebrar los resultados de las elecciones generales que fueron oficializados el 24 de diciembre, que proclamaron el triunfo presidencial de su candidato Nasry Asfura.

Foto: Tommy Zambrano
12 de 12

El diputado del Partido Liberal, Jorge Cálix celebró la Navidad en familia, vistiendo las mismas pijamas y en el calor del hogar.

 Foto: Jorge Cálix
