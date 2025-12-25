Así celebraron Navidad los políticos de Honduras: esto hizo Xiomara Castro en Olancho

Y agregó: “Es una tradición que nace en familia y que nos recuerda estar cerca de nuestra gente, especialmente de los niños y niñas que llenan de esperanza estas fechas. Entregamos juguetes, escuchamos sus historias y compartimos tiempo con quienes hacen de este lugar un hogar lleno de cariño y solidaridad. Raquelle y Héctor Jr. me acompañaron, porque estas experiencias se heredan con el ejemplo y se guardan en el corazón”.