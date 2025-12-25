Así celebraron Navidad los políticos de Honduras: esto hizo Xiomara Castro en Olancho

¿Cómo pasaron la Navidad los políticos en Honduras? Estas fueron las postales en redes que compartieron y mira lo que hizo la presidenta Xiomara Castro en Olancho.
El diputado electo del Partido Liberal, Rashid Mejía, escribió en redes: “Feliz Navidad a todos. Dios bendiga sus hogares y familia. Dios bendiga siempre a Honduras”.
El también diputado electo -del Partido Nacional- Kilvett Bertrand, posteó esta foto junto a su esposa e hijos.
Juan Diego Zelaya, quien está ganando la alcaldía del Distrito Central, se sumó a las fotos junto a su familia en esta Navidad.
Jorge Aldana, alcalde del Distrito Central, pasó la Navidad afuera del Centro Logístico Electoral donde vela por sus votos y en búsqueda que finalmente se le declare como ganador. El vicecanciller Gerardo Torres lo acompaño en Nochebuena y otros conocidos.
Carmen Haydee López, quien fue subsecretaria de Gobernación y candidata a diputada de Libre, subió esta foto en su perfil de Instagram con el mensaje: “Feliz Navidad, comunidad. Acá sobra el amor, convicción y la terca persistencia por una Honduras que abrace nuestros ideales de justicia”.
El secretario privado de la Presidencia, Héctor Zelaya, compartió su foto con su esposa e hijos y también informó lo que hizo la presidenta Xiomara Castro en Olancho.
“Hoy, como cada año, junto a la presidenta Xiomara Castro compartimos la víspera de Navidad en nuestro barrio El Espino, de Catacamas, Olancho...”, inició diciendo.
Y agregó: “Es una tradición que nace en familia y que nos recuerda estar cerca de nuestra gente, especialmente de los niños y niñas que llenan de esperanza estas fechas. Entregamos juguetes, escuchamos sus historias y compartimos tiempo con quienes hacen de este lugar un hogar lleno de cariño y solidaridad. Raquelle y Héctor Jr. me acompañaron, porque estas experiencias se heredan con el ejemplo y se guardan en el corazón”.
Y cerró: “Que esta Navidad llegue con paz, salud y unión para todas y todos. Seguiremos construyendo comunidad, paso a paso, con amor y responsabilidad”. A la actividad los acompañó la ministra de la Presidencia, Sarahí Cerna.
El diputado de Valle por el Partido Nacional y jefe de bancada de este instituto político, Tomás Zambrano, vistió muy navideño junto a su esposa y aprovechó para celebrar los resultados de las elecciones generales que fueron oficializados el 24 de diciembre, que proclamaron el triunfo presidencial de su candidato Nasry Asfura.
El diputado del Partido Liberal, Jorge Cálix celebró la Navidad en familia, vistiendo las mismas pijamas y en el calor del hogar.