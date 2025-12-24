¿Quiénes son los designados presidenciales de Nasry Asfura, presidente electo de Honduras 2026-2030?

Tegucigalpa, Honduras.- El Consejo Nacional Electoral (CNE) emitió este miércoles 24 de diciembre de 2025 la declaratoria oficial de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre, proclamando a Nasry “Tito” Asfura, del Partido Nacional, como presidente electo de Honduras 2026-2030. La fórmula presidencial ganadora, que obtuvo 1,479,822 votos (el 40.26%), integra a tres designados presidenciales que acompañarán a Asfura en el Poder Ejecutivo:

- Primera Designada: María Antonieta Mejía, actual diputada en el Congreso Nacional por el Partido Nacional en el departamento de Francisco Morazán. - Segundo Designado: Carlos Alberto Flores Guifarro, reconocido cirujano plástico destacado en los últimos años. - Tercera Designada: Diana Herrera Portillo, empresaria de Choluteca. Diana es originaria de la aldea La Guaruma, en Concepción de María, Choluteca.

¿Cómo fue la declaratoria del nuevo presidente de Honduras?

El documento oficial fue firmado por las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López, junto al consejero suplente Carlos Cardona, quienes avalaron los resultados conforme a los procedimientos establecidos por el órgano electoral. Con esta declaratoria, Asfura se convierte en el candidato más votado en la historia del Partido Nacional. La toma de posesión está prevista para el próximo 27 de enero de 2026.

¿Qué funciones tienen los designados presidenciales?

Su función constitucional primaria es sustituir al presidente de la República en caso de falta temporal o absoluta. Falta temporal: Si el presidente se ausenta por viaje o enfermedad, uno de los designados asume las funciones delegadas.