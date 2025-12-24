JOH felicita a Nasry Asfura por ganar las elecciones, ¿qué le dijo?

Tegucigalpa, Honduras.- El candidato presidencial del Partido Nacional, Nasry "Tito" Asfura es el ganador de las elecciones generales de 2025, y su triunfo no podía pasar desapercibido por el expresidente nacionalista Juan Orlando Hernández (conocido como JOH por sus siglas). A través de sus redes sociales, Hernández publicó un video felicitando a su correligionario, quien con el 98.27% de actas presidenciales escrutadas logró acumular 1,479,822 votos.

"Hoy, particularmente, felicito de manera especial a Tito Fura como próximo presidente de Honduras, a su equipo, así como a los diputados y alcaldes que fueron electos. El pueblo hondureño ha depositado su confianza en ustedes para conducirlos por el camino bueno en los próximos cuatro años", expresó. Seguidamente, dijo que "Honduras decidió cerrar un ciclo y abrir una nueva etapa, sacando a Libre del poder y rescatando el rumbo de nuestra nación".