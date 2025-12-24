“Hagamos a Honduras grande otra vez”: nacionalistas reaccionan tras triunfo de Nasry Asfura

Tegucigalpa, Honduras.- Tras la declaratoria oficial que confirma a Nasry Asfura como presidente electo de Honduras, líderes y figuras del Partido Nacional reaccionaron a través de sus redes sociales.
El jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, afirmó a través de su cuenta de X que el resultado electoral representa un rechazo a la confrontación y al rumbo del actual gobierno.
“El país habló a través del voto y rechazó la división, el odio y el caos en que nos ha tenido inmersos el actual gobierno. Votó por el único candidato que nunca insultó a nadie, que hablaba de unir a Honduras y de dedicar su energía a generar empleos y solucionar problemas, no a antagonizar. Estoy seguro que Honduras eligió al mejor hombre para el momento histórico que vive el país”, expresó.
Zambrano añadió que Asfura tendrá como prioridad la reconciliación nacional.
“Papi va a volver a unir a la familia hondureña, va a hacer sanar las heridas y va a dirigir el barco a puerto seguro... con Papi a la Orden Honduras va a estar bien. ‘Hagamos a Honduras Grande otra vez’”, escribió.
Por su parte, la designada presidencial electa, María Antonieta Mejía, señaló que la declaratoria va más allá de un simple resultado electoral y destacó la firmeza del pueblo hondureño durante el proceso.
“Hoy, al llegar a esta declaratoria, no hablamos solo de un resultado; hablamos de un proceso que puso a prueba la paciencia, la esperanza y la determinación de nuestro pueblo. Y el pueblo respondió con dignidad, con firmeza y con una lección clara: cuando Honduras decide avanzar, no hay retroceso que la detenga”, manifestó.
En su mensaje, Mejía reafirmó el triunfo del ahora mandatario electo.“Tenemos presidente Nasry Juan Asfura.. no les vamos a fallar...”, escribió.
Asimismo, el candidato a diputado Kilvett Bertrand resaltó el perfil y la conducta de Asfura durante la campaña electoral.
“En tiempos de confrontación, eligió la altura. Cuando el camino fue duro, respondió con trabajo incansable. Cuando llegaron los ataques, se mantuvo firme, con nobleza y caballerosidad”, expresó.
Bertrand concluyó señalando que la victoria refleja una decisión clara del electorado.
“Así se construyen las victorias que hacen historia. Hoy, el pueblo de Honduras ve confirmada su decisión: Papi a la Orden es declarado ganador de las elecciones. No ganó el ruido. Ganó el carácter. Ganó el honor. Ganó el mejor hombre que tiene Honduras”.