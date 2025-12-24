“Hagamos a Honduras grande otra vez”: nacionalistas reaccionan tras triunfo de Nasry Asfura

Tegucigalpa, Honduras.- Tras la declaratoria oficial que confirma a Nasry Asfura como presidente electo de Honduras, líderes y figuras del Partido Nacional reaccionaron a través de sus redes sociales. El jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, afirmó a través de su cuenta de X que el resultado electoral representa un rechazo a la confrontación y al rumbo del actual gobierno. “El país habló a través del voto y rechazó la división, el odio y el caos en que nos ha tenido inmersos el actual gobierno. Votó por el único candidato que nunca insultó a nadie, que hablaba de unir a Honduras y de dedicar su energía a generar empleos y solucionar problemas, no a antagonizar. Estoy seguro que Honduras eligió al mejor hombre para el momento histórico que vive el país”, expresó.

Zambrano añadió que Asfura tendrá como prioridad la reconciliación nacional. "Papi va a volver a unir a la familia hondureña, va a hacer sanar las heridas y va a dirigir el barco a puerto seguro... con Papi a la Orden Honduras va a estar bien. 'Hagamos a Honduras Grande otra vez'", escribió.

Por su parte, la designada presidencial electa, María Antonieta Mejía, señaló que la declaratoria va más allá de un simple resultado electoral y destacó la firmeza del pueblo hondureño durante el proceso. “Hoy, al llegar a esta declaratoria, no hablamos solo de un resultado; hablamos de un proceso que puso a prueba la paciencia, la esperanza y la determinación de nuestro pueblo. Y el pueblo respondió con dignidad, con firmeza y con una lección clara: cuando Honduras decide avanzar, no hay retroceso que la detenga”, manifestó.

En su mensaje, Mejía reafirmó el triunfo del ahora mandatario electo.“Tenemos presidente Nasry Juan Asfura.. no les vamos a fallar...”, escribió.