¿Se retirará de la política Salvador Nasralla tras la derrota en elecciones?

Tegucigalpa, Honduras.- ¿Seguirá en política Salvador Nasralla tras la derrota en las elecciones generales 2025? El candidato presidencial se refirió a su futuro político.
El ingeniero lleva en política desde las elecciones de 2013, siendo esta vez su tercera aspiración presidencial.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró el 24 de diciembre a Nasry Asfura como ganador de las elecciones generales con un margen mayor a los 25 mil votos ante Nasralla.
Esto, pese a que el escrutinio especial no ha finalizado y las denuncias de ilegalidad por parte del consejero Marlon Ochoa, representante del Partido Libertad y Refundación (Libre) en el órgano electoral.
Al ser consultado en una entrevista si dejará la política, el aspirante presidencial afirmó: “Le digo a los liberales: yo no me voy a retirar del Partido Liberal. Yo conseguí un millón y medio de votos pese a que me hicieron fraude. El Partido Liberal solo en el 97 con votos reales, nunca había llegado al millón, salvo esa vez; la última vez en 2021 sacaron 330 mil votos, hoy se convirtió el Partido Liberal en el partido más grande de Honduras”.
Nasry Asfura obtuvo el 40,26% de los votos y se impuso por estrecho margen a Salvador Nasralla, quien sumó el 39,54%, escrutado el 97.86% de las actas.
El CNE dio a conocer de manera virtual la declaración de los resultados oficiales que le dieron el triunfo a Asfura ante la imposibilidad de hacerlo desde la sede del organismo en cadena nacional de radio y televisión, por las marcadas diferencias entre las consejeras Ana Paola Hall (presidenta) y Cossette López, representantes de los partidos Liberal y Nacional, respectivamente, con el consejero oficialista Marlon Ochoa, quien el martes denunció que se gestaba un "golpe de Estado electoral".
Según la declaración del CNE, que fue avalada por el consejero suplente Carlos Cardona, ante la ausencia de Ochoa, quedó tercera con el 19,19% la candidata del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), Rixi Moncada, quien con anticipación reiteró que no aceptaba los resultados de los comicios, celebrados en paz y cívicamente el 30 de noviembre.