¿Se retirará de la política Salvador Nasralla tras la derrota en elecciones?

Tegucigalpa, Honduras.- ¿Seguirá en política Salvador Nasralla tras la derrota en las elecciones generales 2025? El candidato presidencial se refirió a su futuro político. El ingeniero lleva en política desde las elecciones de 2013, siendo esta vez su tercera aspiración presidencial.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró el 24 de diciembre a Nasry Asfura como ganador de las elecciones generales con un margen mayor a los 25 mil votos ante Nasralla. Esto, pese a que el escrutinio especial no ha finalizado y las denuncias de ilegalidad por parte del consejero Marlon Ochoa, representante del Partido Libertad y Refundación (Libre) en el órgano electoral. Al ser consultado en una entrevista si dejará la política, el aspirante presidencial afirmó: "Le digo a los liberales: yo no me voy a retirar del Partido Liberal. Yo conseguí un millón y medio de votos pese a que me hicieron fraude. El Partido Liberal solo en el 97 con votos reales, nunca había llegado al millón, salvo esa vez; la última vez en 2021 sacaron 330 mil votos, hoy se convirtió el Partido Liberal en el partido más grande de Honduras". Nasry Asfura obtuvo el 40,26% de los votos y se impuso por estrecho margen a Salvador Nasralla, quien sumó el 39,54%, escrutado el 97.86% de las actas.