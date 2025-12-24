Salvador Nasralla no acepta declaratoria de elecciones del CNE y pide "voto por voto"

Tegucigalpa, Honduras.- El candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, en conferencia de prensa declaró este miércoles: "no acepto la declaratoria emitida por el Consejo Nacional Electoral (CNE) porque no refleja la verdad completa del voto ciudadano", en referencia al triunfo de su rival del Partido Nacional, Nasry Asfura.

Acompañado de su esposa, la diputada y aspirante a la reelección, Iroshka Elvir, y un grupo cercano de colaboradores, expresó que "esto no me afecta a mí, yo tengo mi vida realizada con mi esposa y mis hijos, esto le afecta a la gente pobre, yo quería sacar a la gente de la pobreza, quería desarrollar el país, darles oportunidades de trabajo y por cuarta vez consecutiva me han negado esa oportunidad".

Nasralla insistió en que se debe hacer un recuento del voto por voto y que la declaratoria de las elecciones es un robo de "la mara azul", en alusión el Partido Nacional.

Consideró que lo que viene para Honduras en estos cuatro años es lo mismo que ocurrió entre los años 2010 y 2022, matanzas y persecuciones, porque el que va a gobernar Honduras será el crimen organizado dirigido por el expresidente, Juan Orlando Hernández (quien pagaba una condena por narcotráfico en Estados Unidos y fue indultado días antes de las elecciones en Honduras por el presidente Donald Trump).

La negatoria de aceptar los resultados no es un capricho, no es una reacción emocional, afirmó, para recalcar que no se debió declarar un resultado sin contar todos los votos, "eso le va a pesar todo de vida".