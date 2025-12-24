Salvador Nasralla no acepta declaratoria de elecciones del CNE y pide "voto por voto"

Tegucigalpa, Honduras.- El candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, en conferencia de prensa declaró este miércoles: "no acepto la declaratoria emitida por el Consejo Nacional Electoral (CNE) porque no refleja la verdad completa del voto ciudadano", en referencia al triunfo de su rival del Partido Nacional, Nasry Asfura.
Acompañado de su esposa, la diputada y aspirante a la reelección, Iroshka Elvir, y un grupo cercano de colaboradores, expresó que "esto no me afecta a mí, yo tengo mi vida realizada con mi esposa y mis hijos, esto le afecta a la gente pobre, yo quería sacar a la gente de la pobreza, quería desarrollar el país, darles oportunidades de trabajo y por cuarta vez consecutiva me han negado esa oportunidad".
Nasralla insistió en que se debe hacer un recuento del voto por voto y que la declaratoria de las elecciones es un robo de "la mara azul", en alusión el Partido Nacional.
Consideró que lo que viene para Honduras en estos cuatro años es lo mismo que ocurrió entre los años 2010 y 2022, matanzas y persecuciones, porque el que va a gobernar Honduras será el crimen organizado dirigido por el expresidente, Juan Orlando Hernández (quien pagaba una condena por narcotráfico en Estados Unidos y fue indultado días antes de las elecciones en Honduras por el presidente Donald Trump).
La negatoria de aceptar los resultados no es un capricho, no es una reacción emocional, afirmó, para recalcar que no se debió declarar un resultado sin contar todos los votos, "eso le va a pesar todo de vida".
Nasralla dijo además que esta es la Navidad más triste para el pueblo hondureño, porque una cosa es la gente que tiene acceso a comer bien esta noche, "que somos muy pocos", pero hay tristeza y dolor por no poder comer ni hoy ni mañana ni durante los próximos cuatro años en alrededor de 11 millones de habitantes".
Sobre el consejero suplente, Carlos Cardona, que dio su voto para aprobar la declaratoria, pues la misma solo contaba con los votos de Cossette López (representante del Partido Nacional) y Ana Paola Hall (representante del Partido Liberal), señaló que en febrero pasado el candidato presidencial, Nasry "Tito" Asfura, lo colocó en el CNE.
"Hoy por ley le tocaba a la señora Karen Rodríguez, pero le pusieron a este muchacho, pero eso es partes de la historia que vamos a contar. La democracia se honra con cuentas claras, cabales y completas de cada voto, hoy se burlan de todos, sobre todo de los más pobres", recalcó.
Al mismo tiempo dijo que se burlan del proceso, porque dejaron de revisar 10,000 urnas que representan más de dos millones de votos y que fueron reclamadas conforme Ley.
Esas actas no son simples documentos, son votos reales, son decisiones de más de dos millones de hondureños que confiaron en este sistema y que aún merecen una respuesta honesta.
Así sentenció que "no voy a aceptar un resultado construido sobre omisiones, esa no es mi forma de vida, aceptar eso sería traicionar la confianza de quienes votaron y yo no vine a la política en 2011 para mirar hacia otro lado y hacerme el papo cuando las cosas andan mal. El que nada debe nada teme, y yo no debo nada".
Sentenció que acá se está tolerando un conteo limitado con el aval del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a quien mal informaron.
Quienes buscan permanecer en el poder no solo se están burlando del presidente de los Estados Unidos, sino también se han burlado del proceso electoral y de cada uno de los hondureños que hoy piensa que el voto no vale.