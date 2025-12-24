Xiomara Castro: "Estaré en este cargo de presidenta hasta el 27 de enero de 2026"

Tegucigalpa, Honduras.- La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, anunció este miércoles 24 de diciembre que cubrirá su puesto de mandataria hasta el 27 de enero de 2026, como lo estipula la Constitución.
“Reitero, que estaré en este cargo de presidenta de la República, como lo manda la constitución, hasta el 27 de enero de 2026, ni un día más, ni un día menos”, aseguró la mandataria en cadena nacional.
Castro enfatizó en que, en los próximos días, estará informando a la población hondureña sobre el cierre de este 2025 y como se llevará a cabo el proceso de transición de gobierno hacia el de Nasry, "Tito" Asfura, candidato del Partido Nacional que salió favorecido con más de 1.4 millones de votos, según la declaratoria oficial.
Durante su pronunciamiento, Castro aprovechó para destacar lo “difícil” que ha sido liderar el país durante los últimos casi cuatro años.
"No ha sido fácil el camino de mi gobierno, en estos tres años y once meses, con el país en calamidad económica y extrema pobreza, pagando producto de la corrupción, la deuda más alta de nuestra historia, sin luz y abrazado por las tinieblas del crimen organizado", lamentó.
Destacó que hay “más de cincuenta capos extraditados y condenados en Estados Unidos, una organización criminal y un narcoestado, así calificó el juez Castel el periodo pasado (en referencia a la administración del expresidente Juan Orlando Hernández, también del Partido Nacional”.
Pese a esto, Castro aseguró que, durante su mandato, Honduras sufrió una gran transformación: "Hoy mi gobierno es reconocido nivel mundial y cuenta con las mejores calificaciones e indicadores en el combate al narcotráfico, reducción de homicidios, seguridad, reducción de la pobreza y desarrollo social".
La mandataria concluyó sus declaraciones agradeciendo al pueblo hondureño que la favoreció con su voto durante las elecciones generales desarrolladas en 2021.
"Agradezco profundamente al pueblo hondureño que me favoreció con su voto y con su respaldo y por el honor de haber servido a mi patria con dignidad, reafirmó mi compromiso de amor con nuestro pueblo"
Agregó que: "He cumplido con mi deber y mi compromiso, les deseo una feliz Navidad, colmada de bendiciones, amor cristiano y esperanza. Que el Año Nuevo traiga consigo paz y prosperidad para todos los hogares hondureños. Tenemos la frente en alto, misión cumplida, gracias pueblo, gracias resistencia".
Tras 24 días de incertidumbre, el Consejo Nacional Electoral (CNE) realizó la declaratoria oficial de las elecciones generales 2025 este 24 de diciembre.
En el acto, que fue desconocido por el consejero Marlon Ochoa, representante del partido de Castro en el órgano electoral, se declaró como ganador a Nasry Juan Asfura Zablah, candidato del Partido Nacional (PN), con más de 1.4 millones de sufragios a su favor.