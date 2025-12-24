Con una diferencia menor al 1% de los votos sobre Nasralla, Nasry Asfura es el presidente electo

Tegucigalpa, Honduras.- El pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró la tarde de este miércoles 24 de diciembre como presidente electo de los hondureños, al candidato del Partido Nacional, Nasry “Tito” Asfura, con una diferencia menor al 1% de los votos por encima de su contendiente más cercano, Salvador Nasralla, del Partido Liberal.

Esta es la segunda vez que Nasralla pierde por un resultado tan ajustado, ya que en las elecciones generales del 2017, la diferencia fue de 1.53%, cuando ganó por segunda vez el expresidente nacionalista, Juan Orlando Hernández. La declaratoria la realizaron la consejera presidenta del CNE, Ana Paola Hall, la consejera, Cossette López y el consejero suplente, Carlos Cardona, quien comenzó leyendo los considerandos de la certificación 3014-2025. Es así que la declaratoria de las elecciones generales se hizo a nivel presidencial, designados a la presidencia de la República y diputados al Parlamento Centroamericano (Parlacen).

La proclamación de resultados se realizó con base en un 98.18% de datos procesados en el nivel electivo presidencial, por tal razón no hay excusa de reabrir o repetir el proceso, cuyo nivel electivo presidencial cuenta con comprobada imposibilidad matemática de revertir el resultado, afirmó la consejera Hall. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. En ese sentido, la declaratoria se hizo con base en los siguientes resultados, Nasry Juan Asfura Zablah, del Partido Nacional, obtuvo 1,479,822 votos, que representan el 40.27% del total de marcas.

En segundo lugar, quedó el candidato liberal, Salvador Alejandro César Nasralla Salum, con 1,452,796, que significa el 39.53% del total de marcas. La elección a nivel presidencial quedó marcada por un estrecho margen de 27,026 votos, según los datos del CNE, que en puntos porcentuales representan un 0.74%, es decir, menos del 1%. La candidata del Partido Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, se quedó estancada en el tercer lugar con 705,428 votos, que representan el 19.19% de las marcas. La diferencia de Moncada con el candidato ganador fue de 774,394 votos, que en términos porcentuales significan el 19.23 por ciento de las marcas, quedando establecido el rechazo de los votantes a sus propuestas. Jorge Nelson Ávila, del Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (Pinu-SD) obtuvo 29,988 votos, es decir, el 0.81%, mientras que Mario Enrique Rivera Callejas, del partido Demócrata Cristiano de Honduras, logró 6,442, que significa el 0.17% de las marcas.

La declaratoria establece que en la divulgación existen 19,153 actas recibidas de un total de 19,167, lo que da un porcentaje del 99.93% recibido, y que en cuanto a lo divulgado correctamente se tienen 18,820 actas y 333 de momento con inconsistencias.