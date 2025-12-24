Con una diferencia menor al 1% de los votos sobre Nasralla, Nasry Asfura es el presidente electo

En segundo lugar, quedó el candidato liberal, Salvador Alejandro César Nasralla Salum, con 1,452,796, que significa el 39.53% del total de marcas.La elección a nivel presidencial quedó marcada por un estrecho margen de 27,026 votos, según los datos del CNE, que en puntos porcentuales representan un 0.74%, es decir, menos del 1%.La candidata del Partido Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, se quedó estancada en el tercer lugar con<b> </b>705,428 votos, que representan el 19.19% de las marcas.La diferencia de Moncada con el candidato ganador fue de 774,394 votos, que en términos porcentuales significan el 19.23 por ciento de las marcas, quedando establecido el rechazo de los votantes a sus propuestas.Jorge Nelson Ávila, del Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (Pinu-SD) obtuvo 29,988 votos, es decir, el 0.81%, mientras que Mario Enrique Rivera Callejas, del partido Demócrata Cristiano de Honduras, logró 6,442, que significa el 0.17% de las marcas.