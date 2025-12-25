Tras perder las elecciones, Salvador Nasralla asiste a la iglesia en Nochebuena

Tegucigalpa, Honduras.- En una iglesia de Tegucigalpa fue captado Salvador Nasralla la noche del 24 de diciembre tras la declaratoria del Consejo Nacional Electoral (CNE) nombrando a Nasry Asfura como presidente electo de Honduras.
Luego de perder los comicios, el candidato del Partido Liberal, brindó una conferencia de prensa en las instalaciones del partido en la capital y por la noche dedicó tiempo para agradecer a Dios.
Nasralla fue grabado junto a su esposa, Iroshka Elvir, y sus dos hijos.
En el génesis del video -viralizado en redes- se observa al político hablar con un líder de la iglesia y luego se sienta en los primeros asientos del templo.
Varias personas que asisten a esa iglesia también aprovecharon para tomarse fotos con él.
El 24 de diciembre, el CNE declaró a Nasry Asfura como ganador de las elecciones generales con un margen mayor a los 25 mil votos ante Nasralla.
Nasry Asfura obtuvo el 40,26% de los votos y se impuso por estrecho margen a Salvador Nasralla, quien sumó el 39,54%, escrutado el 97.86% de las actas.
El candidato afirmó que no tiene en mente retirarse de la política, pese a haber buscado la presidencia en tres oportunidades.
“Le digo a los liberales: yo no me voy a retirar del Partido Liberal. Yo conseguí un millón y medio de votos pese a que me hicieron fraude. El Partido Liberal solo en el 97 con votos reales, nunca había llegado al millón, salvo esa vez; la última vez en 2021 sacaron 330 mil votos, hoy se convirtió el Partido Liberal en el partido más grande de Honduras”, declaró.