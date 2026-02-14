Cortes de energía eléctrica este domingo 15 de febrero: 10 horas sin luz en varias zonas

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) anunció trabajos de mantenimiento en el Distrito Central y en Puerto Cortés para este domingo 15 de febrero. En algunas zonas no habrá energía hasta por 10 horas y estos son los lugares donde se realizarán los mantenimientos y la construcción de nuevas líneas.

Zona centro sur

Subestación Toncontín (7:00 am-11:00 am): Parte de Res. Las Uvas, Res. El Sauce, parte de Col. Las Hadas, parte de Col. Los Ángeles, Col. Modelo, Col. El Periodista, Col. Lumias, Villa Santa Mónica, Residencial Robles, Nacional de Envases, Llanos del Potrero, UCENM, Col. Las Torres, Confitería Venadito, Granitos y Terrazos, Polymer, Prohcosa, Ecohsa, Col. Inestroza, La Voz Evangélica de Honduras H.R.V.C., parte de Col. Santa Bárbara, parte de Predios del Recreo, Res. La Cascada, Col. Modelo, Col. Roble Alto y Res. Roble Oeste, Res. Copacabana, Templo Mormón y zonas aledañas. Parte de Res. Las Uvas, Res. Los Hidalgos, Res. Santa Cruz, Radio House, Villa Toscana, Bodegas de Unilever, La Toyota, Residencial Las Casitas, Residencial La Arboleda, Mayan School, Cementerio San Miguel Arcángel, Residencial Hacienda Real etapa I, Policía Militar de Orden Público, Aldea Las Pozas y zonas aledañas. City Mall, Secretaría de Seguridad, Escuela Militar, Campo de Parada Marte, Estado Mayor Conjunto, 1er. Batallón de Infantería, Industria Militar, Escuela Técnica del Ejército, Hospital Militar, Copeco, IMFFAA, Academia Militar Francisco Morazán, Las Tapias, Nueva Aldea, Centro de Alto Rendimiento C.D. Olimpia, Res. Monte Real, Mateo, Puerta del Golpe, Cieneguitas, La Calera, La Sabana, Monte Redondo, El Empedrado, El Escarbadero, La Brea, Lepaterique, Cerro Verde, Aldea El Carrizal, Aldea El Naranjo y zonas aledañas. Res. Eucaliptos, Universidad Católica, Col. La Felicidad, Metropolitan School, Texaco Mateo, Estado Mayor Naval, Centro Comercial Paseo Verde, La Estancia School, Seminario Mayor Anillo Periférico, Res. Portal del Bosque 1 y 2, Res. Ciudad Nueva, Plaza Ciudad Nueva, Bodegas Los Laureles, Residencial Francisco Morazán, Res. Villas Los Laureles, Res. Los Laureles Real, Planta Tratamiento Los Laureles y zonas aledañas. Subestación Miraflores (7:00 am-1:00 pm): Banco Central de Honduras (BCH), Centro de Educación Interactivo (Chiminike), parte del Tribunal Superior de Cuentas, Supermercado La Colonia de Mall La Cascada, Plaza Humuya, Conadeh, Typsa, Mall La Cascada, Col. Las Brisas, Col. Betania, Metro Mall, Stibys, Plaza Millenium, parte del bulevar Económica Europea desde bulevar F.F.A.A. hasta Metro Mall, Transportes Cristina, Cadeca, Ferretería Diprofesa, parte de la colonia Nuevo Amanecer, Col. La Pradera, Flor del Campo, Col. Las Delicias, La Burrera, Col. La Rosa, Col. Siri Zúñiga y zonas aledañas. Subestación Miraflores (12:00 m-5:00 pm): Lotificación Kaffie, Col. Vista Hermosa, Diamond Steel, parte de Col. Montes de Sinaí, parte de Residencial Alemán, San José de la Vega, Residencial Altos de Las Vegas y zonas aledañas. Empresa Nacional de Artes Gráficas, Col. Miraflores, Miraflores Norte, Jardines de Miraflores, Plantel de Cemcol, Bodegas del Sanaa, Miraflores Sur, Altos de Miraflores Sur, Lomas de Miraflores Sur y zonas aledañas.

Noroccidente:

Puerto Cortés (7:30 am-5:30 pm): Colinas del Norte, El Mirador, Las Lomitas, Buenavista, Traniza, Remecor, Plantel Fertiagroh, Parque Acuáticos Afari, Bo. Medina, Quebrada El Pato, Miraflores, Lomas de Medina, Planes de Medina, Las Vegas, Col. Las Torres, sector Cuerera, Col. Emsland, La Tequera, Col. Lempira, Col. Unión I, Col. Unión II, Zapadril Arriba, Zapadril Abajo, Plantel Seaboard Marine, Col. 9 de Diciembre, Col. Cerro Mar, Fertica, Cementerio Municipal, Col. Centenario, Aguapinguino, Bo. Palermo, Mieles y Alcoholes, Instituto Franklin D. Roosevelt, Callejón 3-H, Hospital del Caribe, Res. Caribbean Hills, Iamatexport, Res. Sindicato Municipalidad, Oficinas Seguro Social, Res. Palmareal, Res. Magdalena, Res. El Doral, Río Mariy II, Col. Brisas del Mar, Guameru, Hacienda Jallu, La Escondida, Cienaguita, sector Puente Piedra, Res. Los Naranjos, La Presa Vieja, El Bálsamo, Res. El Zapote, Bellos Horizontes, Los Perdomos, San Antonio, Aldea La Pita, Aguacaliente, Buena Vista, Río Arriba, Col. Los Maestros, Hotel Playa y Club Náutico, Zip Calpules, Res. Costa Mar, Res. Vista Mar, Hacienda Los Ustariz. Omoa (Col. Los Manzanos, Misión Ángeles, Tulián Campo, Ranchos Santa Ana, River Park, Posta Policial de Tránsito, Tulián Río, Los Sanjuanes, Los Limoncitos, Barbachele, San Rafael, Bombas de Agua de Puerto Cortés, La Pista, Hacienda French, Lomas Bello Mar, Acantilados del Caribe, Chivana, Jalisco, La Camisa, Los Laureles, Las Flores, La Riviera, Isletas Cocoon, La Venada, Municipalidad Omoa, en Omoa Bo. Las Lomas, Los Amates, Col. Costa Rica, La Suárez, Col. Marbella, Col. Brisas del Caribe, Col. Nicaragüenses, Esc. Marítima, Gases del Caribe, Bo. La Playa, Las Salinas, Bo. Las Flores, Museo y Castillo San Fernando, Viña del Mar, Bo. San Antonio, Las Acacias, Generadora Los Laureles, La Mota, Res. Ricardo Alvarado, Río Azul, Omoa Motrique, Río Coto, Milla 3, Milla 4, Milla 5, San Marcos, Chachahuala, Esteros de Chachahuala, Muchilena, Flores de Muchilena, El Paraíso, Veracruz, Puerto Escondido, Pueblo Nuevo Masca, Masca, Res. Masca, Res. Sol Dorado, Los Achiotes, Cuyamel, Buena Vista, La Barra de Cuyamel, La Barra del Motagua, Río Chiquito, Tegucigalpita, Potrerillos, Cuyamelito, Brisas de Omoa, San Carlos, Cortecito, Corinto, Aduana Corinto, Suyapa Frontera, La Estrella, Generadoras Hidroeléctricas Los Laureles, Cuyamel, San Carlos y Cortecito), Quimistán (El Listón, Paso Viejo, Las Flores). Puerto Cortés (Gasolinera Texaco Peaje, Gasolinera Uno La Roca, Proagroh, Brisas del Atlántico, Hanil de Honduras, Fertilizantes del Norte, Oficinas de Tránsito, Plantel Botainer, Peaje de Puerto Cortés, Cementerio Caridad del Cobre, Res. Roma, Tramade, Brisas de Tramade, Col. Episcopal, El Record, ITT, Gasolinera Uno ITT, Res. Santa Isabel, Plantel Manuchar, La Posada, Chile Abajo, Relleno Sanitario, Chile Arriba, Brisas del Chile, La 46, Plantel Tropigas, Los Laureles, Col. 1 de Abril, Amigos del Campo, Banderas III, Chameleconcito, Col. Fraternidad, 18 de Noviembre, 30 de Mayo, Entre Naranjos, Col. Episcopal, Valle en el Bosque, Plantel Seaboard Sealand, Plantel Desco, Plantel C.A.T.R., Terminal de Contenedores Dole, La Concordia, Las Delicias, Casa Azul, Bully Champa, Plantel Exa, La Cabaña de Don Mario, Campana, Col. El Sauce, Tronconales, Col. San Roque, Col. Nueva Campana, Col. La Arrocera, Col. 6 de Mayo, Col. La Gran Vía). Mas-L354: Agrecasa (Agregados del Caribe S.A.).