Planta solar construirá sistema de almacenamiento de energía con batería

Sopossa-Cohessa, la que cuenta con dos plantas solares en Nacaome, Valle con una capacidad instalada de 70 megavatios, cada una, es la primera compañía privada en anunciar inversiones en esa tecnología.

Tegucigalpa, Honduras.- Las empresas renovables que operan en Honduras, sobre todo las de tecnología solar y eólica, invertirán en bancos de baterías para sistemas de almacenamiento de energía .

De acuerdo con ejecutivos de esa empresa, el sistema de almacenamiento con baterías que construirán tendrá una capacidad de 50 megavatios, pero no precisaron el monto de la inversión.

Salomón Ordoñez, miembro del Colegio de Ingenieros Mecánicos, Electricistas Y Químicos de Honduras (CIMEQH), considera que los sistemas con baterías mejoran la disponibilidad de energía firme y brindan estabilidad al sistema eléctrico nacional.

Agrega que se debe incentivar a las plantas solares a invertir en sistemas de almacenamiento de energía, aunque las inversiones por el momento son elevadas pero se proyectan que pueden ser menores en el mediano plazo con los nuevos avances tecnológicos.

De acuerdo con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), el número de plantas solares que operan en el país es de 15, sobre todo en Choluteca y Valle, con una capacidad instalada de 570.9 megavatios.

Es la ENEE la primera empresa que incursiona en esa actividad y desde agosto de 2025 construye una planta de almacenamiento con una capacidad de 75 megavatios con baterías de litio ferrofosfato, la que se instala en Amarateca.

Según el exgerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, Honduras tiene alrededor de 840 megavatios en plantas solares y eólicas, los que pueden ser almacenados para suministrarlos al sistema en el momento que lo requiera. Honduras comenzó a generar energía solar en julio de 2015 y fue Sopossa-Cohessa la primera planta en operar de forma comercial.

En el país operan tres plantas eólicas con una capacidad instalada de 238.1 megavatios. En 2025, la generación de las plantas solares fue de 1,085,085.6 megavatios hora, con un aporte de 9.5% al parque eléctrico, mientras que las eólicas registraron una producción de 831,870.8 megas y una contribución de 7.3%.

De acuerdo con la ENEE, el parque eléctrico nacional tiene una capacidad instalada de 3,517.5 megavatios, de los que el 42.5% es térmico y el restante 57.5% es renovable, sobre todo hídrica, solar y eólica.

El Centro Nacional de Despacho (CND-ENEE) registró el pasado miércoles la generación máxima de 2,548.29 megavatios, superior que la demanda máxima de ese día, que fue de 1,633.04 megas. Para 2026, los expertos descartan racionamientos porque la demanda máxima proyectada puede rondar 2,250 megavatios.