Una cirugía, la última esperanza de Julio para vencer al cáncer

Tegucigalpa, Honduras-. A partir de diciembre de 2024, la vida de Julio Obed Euceda, de 34 años, quedó marcada por un diagnóstico que lo cambió todo: cáncer de recto. Desde entonces, la enfermedad no solo ha afectado su salud, también transformó por completo su rutina, sus planes y los de toda su familia. Aunque Julio recibió ocho sesiones de radioterapia en el Hospital San Felipe, el tratamiento no dio los resultados esperados. Ante la falta de alternativas, sus familiares se vieron obligados a tocar puertas en centros médicos privados, aferrándose a la esperanza de una segunda opinión que le conceda una esperanza de tener más años de vida. “En el San Felipe nos dijeron que rotundamente él ya no tenía prácticamente solución, prácticamente lo mandaron a la casa a morir, a uno como familiar, le digan algo así es lo más horrible que le puede pasar”, expresó con dolor Yessica Damary Ramos, hermana de Julio.

El diagnóstico en la vida de Julio evidenció más que una necesidad física, representó la pérdida de movilidad, el aprender a aferrarse a la vida, el valor de la familia y la solidaridad . Hoy, Julio se enfrenta a uno de los momentos más difíciles de su vida. Desde hace cinco meses no ha podido recibir ningún tipo de tratamiento médico debido a las severas limitaciones económicas, situación que ha permitido que la enfermedad continúe avanzando sin pausa. Cada día sin atención médica representa un riesgo mayor para su salud y para su vida. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir El Heraldo HN. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. SUSCRIBIRSE Ante este panorama, la única esperanza que mantiene en pie a Julio y a sus seres queridos, es la posibilidad de una cirugía urgente en un hospital privado, una intervención que tiene un costo aproximado de 130 mil lempiras . Esta operación podría marcar la diferencia entre rendirse ante la enfermedad o tener una nueva oportunidad de seguir viviendo.

Por ello, la familia de Julio hace un llamado sincero a las personas de buen corazón, a quienes puedan tender una mano solidaria y sumarse a esta causa humana. Cualquier aporte, por pequeño que parezca, representa esperanza, alivio y una posibilidad real de salvar la vida de un joven hondureño que lucha por seguir adelante. Hoy, Julio no solo necesita un tratamiento médico: necesita el apoyo de una sociedad solidaria que crea en el valor de la vida y en el poder de la ayuda colectiva.

¿Cómo puedo ayudar?