Madre e hija postradas en cama piden apoyo solidario al pueblo hondureño

Tegucigalpa, Honduras.- En el caserío de Las Tablas, en una humilde casita de adobe, se guarda una historia que merece ser escuchada por los corazones solidarios. Doña María Martha Ramos, de 82 años, y su hija Rita Elena Ramos son dos mujeres que han aprendido a resistir desde sus propias camas.
El silencio del hogar solo es interrumpido por el zumbido constante de un concentrador de oxígeno, el aparato que mantiene con vida desde hace casi un año a doña María, quien fue diagnosticada con fibrosis pulmonar, un daño severo en los pulmones que no le permite respirar por sí sola.
En la cama cercana se encuentra su hija, quien tiene 13 años de estar postrada sin poder caminar debido a un problema en la columna que la dejó en esa condición. Madre e hija necesitan apoyo solidario, pues son de escasos recursos.
“Nos toca cuidarnos las dos solitas... y es difícil, demasiado difícil”, expresó Rita entre lágrimas, mientras explicaba que los días se vuelven más complicados cuando no hay comida suficiente ni recursos para comprar medicamentos.
Doña María, con voz débil pero llena de esperanza, añadió: “Yo sin oxígeno no puedo estar. Y este aparato no es mío... Solo Dios y la ayuda de ustedes puede sacarnos adelante”, dijo sentada sobre su cama mientras se escuchaba el sonido de la máquina.
Esta familia de escasos recursos económicos necesita con urgencia un concentrador de oxígeno propio, una silla de ruedas para Rita, camas en buen estado y apoyo económico para cubrir medicinas y alimentos. Cada ayuda, por pequeña que parezca, es un respiro para esta madre y su hija que luchan cada día por sobrevivir.
“Estaremos agradecidos, ya que lo hacemos por necesidad, y Dios sabe las emergencias que pasamos”, expresó Rita, quien comparte la misma habitación con doña María; ambas se cuidan mutuamente en esta difícil situación.
Según explica doña María, su grave problema pulmonar la ha hecho dependiente del aparato de oxígeno, condición en la que lleva casi un año.
Las personas que deseen colaborar pueden hacerlo mediante depósito a nombre de Gregoria Martínez, en la cuenta BAC 751332581, identidad 0809-2003-00257. Su contribución puede cambiar la vida de estas dos mujeres que hoy piden auxilio.
También se pueden hacer donaciones de equipo médico o brindar información a los números 9780-9343 y 3352-4869. Cualquier mano amiga será recibida con agradecimiento y esperanza.
En Las Tablas, Lepaterique, la historia de doña María Martha y Rita es un llamado urgente a la solidaridad hondureña, un pueblo que siempre ha demostrado unirse con corazones solidarios cuando una vida necesita un gesto humano.
Si necesita comunicarse directamente con el equipo de EL HERALDO para cualquier información, puede llamar o escribir al número 9940-0221.