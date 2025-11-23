Madre e hija postradas en cama piden apoyo solidario al pueblo hondureño

Tegucigalpa, Honduras.- En el caserío de Las Tablas, en una humilde casita de adobe, se guarda una historia que merece ser escuchada por los corazones solidarios. Doña María Martha Ramos, de 82 años, y su hija Rita Elena Ramos son dos mujeres que han aprendido a resistir desde sus propias camas.

El silencio del hogar solo es interrumpido por el zumbido constante de un concentrador de oxígeno, el aparato que mantiene con vida desde hace casi un año a doña María, quien fue diagnosticada con fibrosis pulmonar, un daño severo en los pulmones que no le permite respirar por sí sola.

En la cama cercana se encuentra su hija, quien tiene 13 años de estar postrada sin poder caminar debido a un problema en la columna que la dejó en esa condición. Madre e hija necesitan apoyo solidario, pues son de escasos recursos.

“Nos toca cuidarnos las dos solitas... y es difícil, demasiado difícil”, expresó Rita entre lágrimas, mientras explicaba que los días se vuelven más complicados cuando no hay comida suficiente ni recursos para comprar medicamentos.

Doña María, con voz débil pero llena de esperanza, añadió: “Yo sin oxígeno no puedo estar. Y este aparato no es mío... Solo Dios y la ayuda de ustedes puede sacarnos adelante”, dijo sentada sobre su cama mientras se escuchaba el sonido de la máquina.