Maleza y abandono rodean el proyecto Villa Solidaridad en el Distrito Central

A tres años del deslizamiento en la colonia Guillén, el proyecto habitacional Villa Solidaridad permanece en abandono. La maleza cubre el área y solo dos viviendas están concluidas, mientras más de cien familias esperan ser reubicadas.

  • 18 de noviembre de 2025 a las 16:13
Entre la maleza, estructuras inconclusas y promesas vencidas permanece Villa Solidaridad, el proyecto habitacional que debía albergar a las familias afectadas por el deslizamiento de la colonia Guillén en 2022.

 Foto: Marbin López/EL HERALDO
El proyecto Villa Solidaridad, pensado para los damnificados de la Guillén, continúa en el olvido: viviendas entre maleza, paredes a medias y más de 100 familias sin una respuesta.

 Foto: Marbin López/EL HERALDO
Tres años después del deslizamiento en la Guillén, los damnificados esperan respuesta, mientras los terrenos de Villa Solidaridad siguen vacíos sin viviendas.

 Foto: Marbin López/EL HERALDO
Villa Solidaridad, la obra anunciada por las autoridades locales para dar vivienda digna a los afectados de la Guillén, luce abandonada con apenas dos casas finalizadas de las 105 prometidas.

 Foto: Marbin López/EL HERALDO
Mientras más de 100 familias siguen sin hogar, el proyecto Villa Solidaridad continúa estancado, con viviendas en ruinas y un evidente abandono.

 Foto: Marbin López/EL HERALDO
Tres años después del colapso de viviendas en la Guillén, las obras de Villa Solidaridad avanzan a paso lento, o no avanzan, y las máquinas se encuentran sin trabajar.

 Foto: Marbin López/EL HERALDO
Entre abandono y maleza se pierden las estructuras del proyecto Villa Solidaridad, donde debían reubicarse las familias afectadas por las tormentas y deslizamientos.

 Foto: Marbin López/EL HERALDO
Solo dos de las 105 casas prometidas están listas en Villa Solidaridad, el proyecto que debió albergar a las familias afectadas por los deslizamientos de 2022.

 Foto: Marbin López/EL HERALDO
Las casas de Villa Solidaridad, que debieron estar listas para reubicar a los afectados de la Guillén, se han convertido en símbolo de abandono desde hace tres años.

 Foto: Marbin López/EL HERALDO
Entre estructuras vacías y techos sin terminar avanza el deterioro del proyecto Villa Solidaridad, donde debían vivir las familias que lo perdieron todo en la Guillén.

 Foto: Marbin López/EL HERALDO
Los espacios donde se construyen las casas están a la espera que se reanude el proyecto y dar solusión a las 200 familias sin casas de la Guilén, Cerrito Blanco y El Reparto.

Foto: Marbin López/EL HERALDO
El proyecto se estaba realizando con el apoyo del gobierno central, donde se invertirán 140 millones de lempiras, según datos de la Alcaldía Municipal del Distrito Central.

Foto: Marbin López/EL HERALDO
