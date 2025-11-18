Maleza y abandono rodean el proyecto Villa Solidaridad en el Distrito Central

Entre la maleza, estructuras inconclusas y promesas vencidas permanece Villa Solidaridad, el proyecto habitacional que debía albergar a las familias afectadas por el deslizamiento de la colonia Guillén en 2022.
El proyecto se estaba realizando con el apoyo del gobierno central, donde se invertirán 140 millones de lempiras, según datos de la Alcaldía Municipal del Distrito Central.