Pavimentación en Mateo y Lepaterique sigue en promesas de la SIT

Tegucigalpa, Honduras.- Los pobladores de Lepaterique llevan décadas escuchando promesas de pavimentación que nunca se concretan.
Desde reparaciones provisionales con balasto hasta llamados de auxilio de productores que no pueden sacar sus hortalizas por el mal estado de las vías, las demandas de los pobladores son constantes en los últimos años.
La última promesa la recibieron hace un año y medio, desde el 10 de abril de 2024, cuando la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) anunció un proyecto de pavimentación de la carretera, sin embargo, no se ha colocado ni medio metro de concreto hidráulico.
Esa fecha, el titular de la SIT, Octavio Pineda, hizo público la obra desde la aldea Mateo y que en la primera fase incluiría más de cinco kilómetros.
A lo largo de 573 días, el funcionario ha reiterado en múltiples ocasiones que los trabajos comenzarán muy pronto, reconociendo que el municipio es uno de los más importantes en la producción de hortalizas.
No obstante, la carretera sigue deteriorada, afectando a miles de pobladores que dependen de ella para movilizarse.
En verano, los pobladores sufren por las cantidades de polvo que se generan y en el invierno los vehículos se quedan atascados y el acceso al municipio se vuelve un martirio.
En abril de 2025, la SIT volvió a anunciar la primera etapa del proyecto: esta vez 6.5 kilómetros iniciales con la promesa de continuar con tramos adicionales hasta completar los 25.7 kilómetros que abarca, según estudios realizados.
Sin embargo, los plazos se incumplieron repetidamente. Entre mayo y agosto de 2025, comunidades de Lepaterique advirtieron protestas y tomas de carretera para exigir el inicio real de las obras.
Exactamente Pineda ha prometido en cinco ocasiones que la pavimentación de Lepaterique iniciaría. La última promesa la hizo días antes de la Semana Morazánica, donde aseguró que las máquinas iniciarían luego del feriado pero tampoco se cumplió.
Más promesas
Los pobladores de la aldea Mateo también reaccionaron molestos por las múltiples promesas incumplidas, pese a las cuatro protestas continuas que hicieron para solicitar el proyecto.
En la calle principal de Mateo hay tramos intervenidos que fueron dejados sin terminar, incluso con asfalto levantado y presencia de baches.
La SIT ha continuado retirando la carpeta asfáltica y los pobladores esperan que el proyecto de pavimentación se haga realidad ante una vía totalmente destrozada.