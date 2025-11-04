Pavimentación en Mateo y Lepaterique sigue en promesas de la SIT

Tegucigalpa, Honduras.- Los pobladores de Lepaterique llevan décadas escuchando promesas de pavimentación que nunca se concretan.

Desde reparaciones provisionales con balasto hasta llamados de auxilio de productores que no pueden sacar sus hortalizas por el mal estado de las vías, las demandas de los pobladores son constantes en los últimos años.

La última promesa la recibieron hace un año y medio, desde el 10 de abril de 2024, cuando la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) anunció un proyecto de pavimentación de la carretera, sin embargo, no se ha colocado ni medio metro de concreto hidráulico.

Esa fecha, el titular de la SIT, Octavio Pineda, hizo público la obra desde la aldea Mateo y que en la primera fase incluiría más de cinco kilómetros.

A lo largo de 573 días, el funcionario ha reiterado en múltiples ocasiones que los trabajos comenzarán muy pronto, reconociendo que el municipio es uno de los más importantes en la producción de hortalizas.