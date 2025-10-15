Falla geológica y mal estado de la carretera a Olancho preocupa a los pobladores

Tegucigalpa, Honduras.- La carretera que conduce a Olancho, específicamente a inmediaciones de la colonia Cerro Grande, se encuentra en pésimas condiciones. Las últimas lluvias registradas empeoraron su estado y los pobladores se mantienen preocupados. “En la Cerro Grande zona cuatro se inundó una parte de la carretera y en la zona dos, donde está en mal estado, se está socavando. Algunos vecinos estamos preocupados”, denunció José Santos, residente de la zona. Este tramo de la carretera tiene años de estar repleta de baches, sin embargo, las constantes e intensas lluvias registradas en las últimas semanas dentro del Distrito Central parecen haber deteriorado aún más la vía.

Sumado a ello, a la altura de la gasolinera Texaco, se despertó una falla geológica que provocó un hundimiento en la calzada. Las autoridades de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) ya enviaron maquinaria para atender la situación, sin embargo, los vecinos temen que con la continuidad de la lluvia la reparación no sea efectiva. "Es una falla geológica que desde hace muchos años está en la zona, aquí la única solución es que se mantenga la maquinaria en el lugar, porque es un peligro para los conductores que transitan a diario por la zona", aseguró otro vecino del sector.

Otra petición de los pobladores es que se termine de pavimentar la carretera que va desde la Cerro Grande hasta La Laguna, ya que no soportan tener que circular sobre estas calles en deplorables condiciones. El tráfico infernal, el deterioro de los vehículos y el gasto de combustible son recordatorios latentes de las múltiples promesas incumplidas de las autoridades. La SIT aseguró que el pasado 10 de agosto iban a retomar los trabajos en la zona, sin embargo, fue falso, han pasado dos meses y el lugar sigue en las mismas condiciones de siempre, sin esperanzas de una pronta solución.