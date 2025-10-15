Con colchonetas en el piso: familias albergadas en centro comunal de colonia Ramón Amaya Amador

Con sus pies descalzos y sentados sobre colchonetas en el piso, varios menores esperan junto a sus familias el momento de regresar a sus casas, tras tener que ser albergadas en el centro comunal de colonia Ramón Amaya Amador por las fuertes lluvias.
El grupo de vecinos, entre ellos tres familias completas, tuvieron que ser evacuadas de sus viviendas ante el peligro de deslizamiento de tierra tras la saturación de los suelos.
Las personas evacuadas han recibido algún tipo de asistencia por parte de las autoridades, entre ellas la visita de personal de centros de salud con el propósito de ver las incidentes por enfermedades entre los albergados.
La Alcaldía reportó en el Distrito Central al menos 87 viviendas dañadas y tres completamente destruidas, algunas en las colonias Ramón Amaya Amador.
El temor a que las viviendas colapsen ha obligado a este grupo de pobladores a permanecer albergados para salvaguardar sus vidas y la de sus familias.
Las fuertes lluvias han provocado más de 600 emergencias en el Distrito Central en menos de un mes.
David Moncada perdió su vivienda en la colonia Ramón Amaya Amador y se encuentra albergado en el centro comunal del sector junto a sus padrastros desde el pasado sábado a medianoche.
Para muchas de estas personas la situación no es alentadora, pues sus casas colapsaron y ya no podrá regresar a la zona de alto peligro.