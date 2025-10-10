Enormes rocas se desprenden y ponen en peligro a conductores en la capital

Tegucigalpa, Honduras.- Los suelos saturados con los que se encuentra el Distrito Central también están afectando a los capitalinos tras las recientes lluvias, luego de que en varios sectores se ha reportado la caída de enormes rocas.
Las recientes tormentas han elevando la condición de la saturación de los suelos evidenciando la vulnerabilidad de la ciudad capital.
Un grupo de rocas cayó la noche del pasado martes de un sector de la colonia Nueva Esperanza, en Comayagüela, a la altura del puente peatonal de la colonia Progreso cubriendo por completo la acera que colinda con el bulevar Fuerzas Armadas.
Entretanto, que por las lluvias del jueves otras enormes rocas cayeron sobre el pavimento en el inicio del bulevar Fuerzas Armadas, a inmediaciones del retorno de la colonia El Carrizal.
Son al menos tres rocas que se deslizaron de su lugar, cayendo una de ellas directamente en medio de uno de los carriles. El pesado obstaculo representa un latente peligro para conductores que transitan por la zona.
Otra roca de gran magnitud rodó este viernes del cerro al pavimento en el Anillo Periférico en el tramo entre la colonia Centroamérica Oeste y la Ulloa. En este caso también invadió el carril arriesgando la seguridad de los conductores.