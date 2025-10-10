Derrumbe bloquea paso vehicular entre la Mayangle y el bulevar Fuerzas Armadas

Un derrumbe de tierra, rocas y lodo procedente de la residencial Centroamérica bloqueó este viernes las calles que conectan la colonia Mayangle con el bulevar Fuerzas Armadas, al norte de la capital. Aquí las imagenes:
El deslizamiento, provocado por las lluvias constantes de los últimos días, obstruyó completamente el paso vehicular.
El derrumbe afectó a los conductores generando congestionamiento y dificultades para poder transitar por la zona.
Afortunadamente, no se reportaron personas heridas ni daños en viviendas cercanas, o a vehículos, según informaron las autoridades locales.
Maquinaria del Distrito Central se trasladó al lugar este viernes para realizar labores de remoción del material y habilitar nuevamente la vía.
Los equipos municipales trabajan de manera continua para restablecer el tránsito lo antes posible.
Durante la tarde y noche del 9 de octubre se reportaron además calles anegadas y deslizamientos en distintos sectores de la capital donde las autoridades mantienen la alerta amarilla por el riesgo de inundaciones y derrumbes.
La Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) advirtió que la saturación de los suelos aumenta el riesgo de deslizamientos y desbordamientos en distintos puntos de Tegucigalpa.
Ante las persistentes lluvias, las autoridades recomiendan a la población evitar transitar por zonas de riesgo y mantenerse atenta a los avisos oficiales.
La institución mantiene monitoreo permanente y coordinaciones con las alcaldías y cuerpos de socorro para responder ante cualquier emergencia.