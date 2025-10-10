  1. Inicio
Derrumbe bloquea paso vehicular entre la Mayangle y el bulevar Fuerzas Armadas

Un desprendimiento de rocas y lodo desde un sector de la residencial Centroamérica interrumpió el tránsito; autoridades municipales trabajan en la limpieza del área

  • 10 de octubre de 2025 a las 14:21
1 de 10

Un derrumbe de tierra, rocas y lodo procedente de la residencial Centroamérica bloqueó este viernes las calles que conectan la colonia Mayangle con el bulevar Fuerzas Armadas, al norte de la capital. Aquí las imagenes:

Foto: Estalin Irías| EL HERALDO
2 de 10

El deslizamiento, provocado por las lluvias constantes de los últimos días, obstruyó completamente el paso vehicular.

 Foto: Estalin Irías| EL HERALDO
3 de 10

El derrumbe afectó a los conductores generando congestionamiento y dificultades para poder transitar por la zona.

 Foto: Estalin Irías| EL HERALDO
4 de 10

Afortunadamente, no se reportaron personas heridas ni daños en viviendas cercanas, o a vehículos, según informaron las autoridades locales.

 Foto: Estalin Irías| EL HERALDO
5 de 10

Maquinaria del Distrito Central se trasladó al lugar este viernes para realizar labores de remoción del material y habilitar nuevamente la vía.

 Foto: Estalin Irías| EL HERALDO
6 de 10

Los equipos municipales trabajan de manera continua para restablecer el tránsito lo antes posible.

 Foto: Estalin Irías| EL HERALDO
7 de 10

Durante la tarde y noche del 9 de octubre se reportaron además calles anegadas y deslizamientos en distintos sectores de la capital donde las autoridades mantienen la alerta amarilla por el riesgo de inundaciones y derrumbes.

 Foto: Estalin Irías| EL HERALDO
8 de 10

La Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) advirtió que la saturación de los suelos aumenta el riesgo de deslizamientos y desbordamientos en distintos puntos de Tegucigalpa.

 Foto: Estalin Irías| EL HERALDO
9 de 10

Ante las persistentes lluvias, las autoridades recomiendan a la población evitar transitar por zonas de riesgo y mantenerse atenta a los avisos oficiales.

 Foto: Estalin Irías| EL HERALDO
10 de 10

La institución mantiene monitoreo permanente y coordinaciones con las alcaldías y cuerpos de socorro para responder ante cualquier emergencia.

 Foto: Estalin Irías| EL HERALDO
