Cascadas llenan de agua parte del anillo periférico de la capital

Tegucigalpa, Honduras.-Varias cascadas que caen desde las colonias Arturo Quezada y Ciudad Lempira mantienen inundadas las calles del anillo periférico de la capital. En varias imágenes captadas por el lente de El Heraldo se observa cómo desde varios puntos de estas zonas altas caen varias cascadas.

Estas fuertes corrientes salen hasta la calle y terminan inundando estos sectores de estas vías. De igual manera, en otros puntos de la capital ya se registran fuertes inundaciones debido a un fuerte aguacero que cayó a eso de la 1:30 de la tarde de este viernes.

Varias zonas intervenidas por la Alcaldía