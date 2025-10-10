Cascadas llenan de agua parte del anillo periférico de la capital

Tegucigalpa, Honduras.-Varias cascadas que caen desde las colonias Arturo Quezada y Ciudad Lempira mantienen inundadas las calles del anillo periférico de la capital.
En varias imágenes captadas por el lente de El Heraldo se observa cómo desde varios puntos de estas zonas altas caen varias cascadas.
Estas fuertes corrientes salen hasta la calle y terminan inundando estos sectores de estas vías.
De igual manera, en otros puntos de la capital ya se registran fuertes inundaciones debido a un fuerte aguacero que cayó a eso de la 1:30 de la tarde de este viernes.
Varias zonas intervenidas por la Alcaldía
Durante una fuerte tormenta que se registró la tarde del jueves 9 de octubre, varios árboles cayeron y se registraron varios derrumbes en distintos puntos de la capital.
"Nuestros equipos de respuesta han atendido más de 50 incidencias ocasionadas por las lluvias de las últimas horas", informaron en sus redes sociales.