Ampliación de salida a Olancho lleva 30 meses y seis promesas incumplidas

Tegucigalpa, Honduras.- La reconstrucción de la carretera en la salida al departamento de Olancho acumula a la fecha, seis promesas incumplidas. Hace unas semanas, el ministro de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), Octavio Pineda, anunció que el 10 de agosto se retomarían los trabajos, pero tres días después no hay personal laborando en el proyecto. El funcionario había asegurado que la ampliación, desde la rotonda del Mall Premier hasta la aldea El Guanábano, estaría finalizada en 100 días, contados a partir del 10 de agosto. "Octavio Pineda, te estamos esperando. Dijiste, con bombos y platillos, que iniciaban el 10 de agosto; entonces, ¿qué esperas?", cuestionó un residente de la colonia Cerro Grande. El vecino recordó que el ministro se comprometió a retomar la reparación, pero "ya se le olvidó, y así quieren quedar de nuevo en el poder", afirmó. Los patronatos de las zonas 2, 4 y 5 expresaron su inconformidad y molestia por el nuevo incumplimiento en el proyecto.

Los vecinos y representantes lamentaron y dijeron sentirse engañados de nueva cuenta por el funcionario, ya que debió retomar el proyecto desde tres días. Por su parte, Nahun Benítez, representante del sector empresarial, consideró que es una burla a la población que el ministro solo haga promesas en el aire. “Son seis promesas que nos han hecho con esta última del 10 de agosto, es una burla para el pueblo y una mentira más”, manifestó Benítez. El entrevistado recordó que desde hace más de dos años han estado protestando para que se terminen estos trabajos, pero el proyecto no avanza nada. “El gobierno pasado con Nasry ‘Tito’ Asfura ya había diseñado y presupuestado esta obra de los cuatro carriles, pero ni la mitad han hecho las ampliaciones”, señaló Benítez. Lamentó que esta vía que conduce al departamento de Olancho esté destrozada hasta la zona de Río Abajo.

Amplió que la empresa privada, transportistas y hasta las iglesias están disconformes por la falta de avance de este proyecto que comenzó en enero de 2023.

Los residentes manifestaron que, si continúa la indiferencia del gobierno, van a tener que realizar tomas como medidas de presión.

Dos años cinco meses

La reconstrucción de 7.22 kilómetros de la salida a Olancho, a cargo de la SIT, inició en marzo de 2023 con el objetivo de ampliar la vía a cuatro carriles y mejorar el flujo vehicular hacia y desde el departamaneto de Olancho. Sin embargo, desde que comenzaron los trabajos, el proyecto ha estado marcado por atrasos, suspensiones y conflictos por la liberación de derecho de vía. El contrato fue firmado el 29 de diciembre de 2022 con la empresa William y Molina S.A. de C.V., estableciendo un plazo de 12 meses para concluir la obra. Aun así, apenas unos meses después de iniciar, comenzaron los problemas. Esta obra tiene un presupuesto inicial de 164,663,892.15 lempiras. En diciembre de 2024 se registró la primera paralización, luego de que se suspendiera el contrato debido a la imposibilidad de reubicar a varios vendedores que ocupaban parte del tramo. Aunque en enero y febrero de 2025 se retomaron trabajos parciales en la zona de Cerro Grande, los avances fueron mínimos.