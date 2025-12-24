En accidente de tránsito muere policía Penitenciaria en Tegucigalpa

De acuerdo con los primeros informes, la mujer fue auxiliada por cuerpos de socorro tras el percance; sin embargo, las lesiones que presentaba resultaron incompatibles con la vida, pese a la atención brindada en el lugar.

Tegucigalpa, Honduras.- Un accidente vial ocurrido la tarde del martes en Tegucigalpa cobró la vida de una integrante del Instituto Nacional Penitenciario (INP). La fallecida fue identificada como Delmi Lorena Sánchez López, agente penitenciaria procedente de la aldea Santa Rosita, en el municipio de Guajiquiro, departamento de La Paz.

Tras confirmarse el deceso, el Instituto Nacional Penitenciario lamentó públicamente la pérdida y resaltó la trayectoria y entrega de la funcionaria dentro del Sistema Penitenciario Nacional, expresando además su solidaridad con los familiares y compañeros de trabajo.

A través de un comunicado oficial, la institución manifestó sus condolencias y elevó mensajes de apoyo a los seres queridos de la agente, destacando su servicio desempeñado con responsabilidad y compromiso.

Versiones difundidas por medios locales de La Paz indican que la agente se encontraba en Tegucigalpa durante su día libre, presuntamente realizando actividades personales relacionadas con la temporada navideña.

Una familiar cercana señaló que la joven había salido de su vivienda para realizar algunas diligencias personales, sin imaginar que el recorrido terminaría en tragedia.