Se dedican al sicariato de alto perfil: ¿Qué se sabe de la estructura criminal implicada en tres muertes en SPS?

Las autoridades policiales manejan indicios de que una misma estructura criminal estaría detrás de al menos tres asesinatos registrados recientemente en San Pedro Sula, siendo el caso de una ingeniera civil, un DJ y un hombre atacado en el barrio Los Andes. ¿ Qué se sabe?
Aunque las investigaciones no han determinado que los crímenes estén relacionados por el móvil, sí establecen que los autores materiales pertenecen a la misma banda de sicarios que opera bajo una célula de la Mara Salvatrucha (MS-13).
Según las pesquisas policiales, el “modus operandi” utilizado en los tres hechos presenta un patrón criminal similar, lo que refuerza la hipótesis de que los ataques fueron ejecutados por la misma célula dedicada al sicariato de alto perfil.
Kevin Alexander Padilla Bolat, alias “Chory”, es el principal sospechoso. La tarde del martes fue detenido en la colonia Brisas de Expocentro, señalado por su presunta participación en los ataques armados ocurridos recientemente.
El más reciente de los casos ocurrió en el barrio Los Andes, donde fue asesinado Jairo Juárez Santiago cuando salía de un restaurante junto a su familia. Sicarios que se conducían en una camioneta verde le dispararon en repetidas ocasiones.
Días antes, la ingeniera civil Lilian Elizabeth Padilla Martínez fue ultimada a balazos cuando se trasladaba en su camioneta Toyota Prado por el bulevar de la residencial Villas Mackay, tras ser interceptada por sujetos armados que se movilizaban en un Honda Civic azul.
Los parientes de la ingeniera civil presumen que el móvil de su crimen es la extorsión, ya que Lilian Elizabeth Padilla iba a inaugurar una plaza comercial en Santa Bárbara y recién había recibido una nota extorsiva de que debía pagar antes de inaugurarla.
Otro de los crímenes atribuidos a esta estructura fue el asesinato del DJ Luis Fernando Velásquez Obregón, de 31 años, quien fue atacado a balazos dentro de su vehículo en el barrio Río de Piedras por dos sicarios que se transportaban en una motocicleta.
Se conoció que el joven de 31 años recibió 10 impactos de bala en diferentes partes del cuerpo. La Policía Nacional indicó que Luis Fernando se desempeñaba como DJ y era socio de un centro nocturno de San Pedro Sula.
Mientras tanto, la Policía continúa profundizando las investigaciones para identificar a otros miembros de la estructura criminal, considerada altamente peligrosa por su capacidad operativa y el perfil de las víctimas seleccionadas.