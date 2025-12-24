Regale un Juguete en Navidad abraza a recién nacidos del Hospital Escuela

Tegucigalpa, Honduras.- Con los corazones rebosantes de alegría y los brazos cargados con sus recién nacidos, madres del Hospital Escuela vivieron una mañana distinta, marcada por la emoción y la ternura, al recibir los obsequios de la campaña Regale un Juguete en Navidad.

En cada rostro se dibujó una sonrisa sincera, de esas que reflejan esperanza y convierten un gesto solidario en un recuerdo imborrable.

Entre cunas y susurros, las madres estrechaban a sus bebés contra el pecho mientras agradecían al equipo de EL HERALDO por acercarse hasta la sala de maternidad.

“¡Muchas gracias por venir!”, repetían con emoción, arropando a sus hijos con el calor de mamá y celebrando un momento que, aunque sencillo, adquirió un profundo significado humano.

“Gracias por los regalitos, les deseamos una feliz Navidad y agradecemos a Dios por estas bendiciones”, expresó Magdalena Castillo, madre de MíriamValeria y Josué Santiago.

Su sonrisa se iluminó mientras compartía que esta época tiene un valor especial para su familia, un tiempo para renovar la fe y enviar un mensaje de unión y buenos deseos a todos los hondureños.

Magdalena es una de las 60 madres beneficiadas en esta jornada, pero su historia representa a miles más que, a lo largo de más de dos décadas, han sido alcanzadas por esta iniciativa solidaria.

Cada regalo entregado simboliza algo más que un juguete: es un mensaje de acompañamiento, amor y esperanza en una etapa crucial de la vida.

El equipo de EL HERALDO llegó hasta la sala de recién nacidos del principal centro asistencial del país para compartir alegría y entusiasmo con las familias.

Entre abrazos, palabras de gratitud y miradas emocionadas, la campaña volvió a cumplir su propósito: llevar un poco de magia navideña a quienes más la necesitan.