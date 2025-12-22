La magia de la Navidad puede cambiar con un juguete nuevo

Tegucigsalpa, Honduras.- La Navidad tiene el poder de transformar realidades cuando se comparte con el corazón. Un juguete nuevo puede ser suficiente para encender la chispa de la ilusión y la alegría en los niños que sueñan con construir mundos imaginarios durante estas fiestas.

Cada juguete que llega a las manos de un pequeño representa esperanza y alimenta deseos que hacen mágica la Navidad. Así lo vive Carlos Hernández, un niño de 10 años que sueña con recibir un juguete nuevo para compartir momentos de juego con sus amigos.

Desde hace 22 años, EL HERALDO, con el respaldo de personas, empresas e instituciones solidarias, ha dibujado sonrisas en miles de niños de escasos recursos a través de su campaña insigne “Regale un juguete en Navidad”.

Para este 2025, la iniciativa solidaria continúa con el objetivo de iluminar de emoción los rostros de quienes más lo necesitan en la capital hondureña, reafirmando el compromiso social del medio con las comunidades más vulnerables.

Y es que la Navidad no solo es recibir, también es pensar en los demás. Así lo demostró Eunice López, quien decidió pedir regalos no solo para ella, sino también para sus primos y amiguitos de la colonia Las Cascadas, en Comayagüela, recordando que la solidaridad también nace en los corazones más pequeños.